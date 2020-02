Na řetězu u boudy živořil léta kříženec německého ovčáka Jack (asi 7). Byl podvyživený a vážně nemocný, jeho majitelé si ho nevšímali a ho nechali bez pomoci. Ulevilo se mu až poté, co jej do své péče převzal spolek Dočasky De De. Tam konečně poznal lásku a dostalo se mu i potřebné péče, kvůli kožním potížím už ale natrvalo ztratil srst.

Když se spolek Jacka ujal, vážil pouhých 17 kilogramů. „Měl závažné chronické kožní problémy, jeho kůže byla neustále zmokvaná, silně zapáchal. Nakonec se ukázalo, že trpí chronickým kožním zánětem způsobeným bakteriemi, na které neúčinkují antibiotika. Proto jsme mu museli nasadit kortikoidy, doplňky na posílení imunity a přípravky na kůži,“ popsala zakladatelka spolku Dočasky De De Dita Pullmannová.

Jack kvůli vážnému kožnímu onemocnění, které jeho původní majitelé neléčili, přišel o veškerou srst | Jana Ulrichová

Jako naháč

Péče o Jacka je velmi náročná, jeho stav totiž navíc zhoršují i četné alergie. Dočaskářka Adéla Šroubková, která se o něj stará už přes rok, ji ale zvládá na jedničku. Dvakrát ho už dokonce zachránila, když mu začal selhávat organismus. „Jackovi, když ke mně přijel, chyběla veškerá podsada. Jeho kůže byla zhnisaná a folikuly tak poškozené, že už mu srst nikdy nedoroste,“ řekla dočaskářka s tím, že Jack proto teď vypadá spíše jako naháč. Nijak mu to ale nevadí.

Jackovi už srst nikdy nedoroste, vypadá jako naháč | Jana Ulrichová

Milý, mazlivý

Léčba, za kterou záchranný spolek zaplatil desítky tisíc korun, se vyplatila. Jack se u Adély zotavil, jeho stav se stabilizoval, přibral 10 kilogramů. Je na tom tak dobře, že je dokonce připraven odejít do nové rodiny. „Je milý, naprosto nekonfliktní, hodný i k dětem a ostatním zvířatům, a je velmi mazlivý,“ popsala Adéla.

Může i zůstat

Pokud by se chtěl někdo Jacka ujmout, musí počítat s tím, že je třeba hlídat jeho krmení a pravidelně chodit na krevní testy. „Určitě by rád žil v domku se zahrádkou, v létě je spokojený venku, rád chodí i na procházky,“ řekla Adéla Šroubková. Dodala, že pokud se nenajde nikdo, kdo by si chtěl Jacka adoptovat, zůstane u ní. „Jsem připravena mít ho v doživotní péči,“ řekla.

Jack je velmi přátelský a mazlivý, ukázala dočaskářka Adéla Šroubková | Jana Ulrichová

Jak pomoci?

Případní zájemci, které náročnost péče o Jacka neodradí, najdou kontakt na webu Dočasek De De https://www.docaskydede.cz. Členy spolku mohou také oslovit prostřednictvím facebooku. V případě, že by chtěl někdo Jacka podpořit finančně a přispět na jeho léčbu, může zaslat jakýkoli příspěvek na transparentní účet číslo 2500978266/2010.