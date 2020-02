Bady propadl státu, majitel skončil ve vězení. V útulku na spásu čeká 7 měsíců

Stafordšírského teriéra Badyho (4) odebrali a do útulku v Řepnici na Litoměřicku dovezli policisté poté, co se potuloval ulicemi. Jeho majitel, údajný narkoman, který teď sedí ve vězení, o něj neprojevil zájem, pes proto propadl státu. Jeho osud teď mají v rukou úředníci.

Badyho odchytili policisté v Libochovicích. „Nadělal tam dost škody, protože napadal psy, což je ale pro toto plemeno typické. Jiné psy, jiná zvířata nesnáší, k lidem je ale velice vstřícný, je to hodný pes,“ řekla Miluše Maskulanisová, majitelka Psího domova v Řepnici, kde je teď Bady umístěn.

Bady v útulku vyhlíží nový domov už sedm měsíců | Jana Ulrichová

Čeká na rozhodnutí

Bady čeká v útulku na nový domov už od července. „Jeho původní majitel je teď ve výkonu trestu, o Badyho se nepřihlásil, takže pes propadl státu. O jeho dalším osudu proto musí rozhodnout úředníci z obce s rozšířenou působností, což jsou v tomto případě Lovosice. Bez toho ho zatím k adopci nabídnout nemůžu,“ dodala Maskulanisová.

Není pro každého

Bady je přitom podle ní pes, který by si nový domov zasloužil. Je naprosto zdravý, nemá žádné zdravotní problémy. Pokud by tedy padl někomu do oka, může se o něj už předběžně přihlásit.

„Bady je vhodný i do rodiny, nic neničí, je čistotný. Je to ale silné, mohutné zvíře, které potřebuje pevnou ruku a hlavně někoho, kdo toto plemeno zná a umí to s ním. Venku nemůže být na volno, protože nesnáší jiná zvířata,“ popsala majitelka útulku s tím, že nového majitele budou pro Badyho vybírat velmi pečlivě a zodpovědně, protože ho nezvládne každý.

Bady je akční pes, nutně by už potřeboval domov a řádný výcvik | Jana Ulrichová

Pište, volejte

Zájemci o něj mohou kontaktovat soukromý útulek PSÍ DOMOV Řepnice 30, 412 01 Litoměřice, telefon 602 893 442, případně mohou psát na e-mail marek.maskulanis@seznam.cz.