Spolek dostal výpověď ze stávajících prostor na nádraží v Úpořinách. „Prostory máme pronajaté od Správy železniční a dopravní cesty. Jsme tady od našeho založení. Teď se to tady má bourat, ale i kdyby ne, s námi se už nepočítá, my dostaneme výpověď a budeme se muset přestěhovat někam jinam. A vůbec nemáme kam,“ posteskla si Hana Müllerová, jednatelka spolku.

Hana Müllerová s jednou ze svěřenkyň spolku | Jana Ulrichová

Žijí jen z darů

Najít nové, vyhovující prostory a přemístit tam na 150 zvířat, z nichž některá jsou nemocná, nebude přitom vůbec jednoduché. Spolek nemá moc peněz, nedostává žádné dotace, funguje převážně díky podpoře drobných dárců, jen výjimečně jej podpoří i nějaká obec. Z darů dobrovolníků hradí i stávající nájem v budově nádraží, který je včetně energií 70 tisíc korun ročně.

V současné době čeká v Úpořinách na nový domov na 150 koček. Vybere si každý | Jana Ulrichová

Budovu nádraží v Úpořinách by měl spolek opustit letos na podzim, co bude dál, netuší. „Znamená to pro nás už několik bezesných nocí. Zkoušíme, ptáme se, zjišťujeme, kde by byly vhodné prostory, bohužel, stav našeho účtu, který je plněn po stokorunách od drobných dárců, nás brzdí. Máme na krmivo, stelivo a veterinární péči, na drahý pronájem nebo dokonce koupit nemovitosti nemáme a hypotéku nám jako spolku nikdo nedá,“ popsala.

Amy málem umlátil, vyfasoval jen podmínku. Bude teď tyran platit za její léčbu?

Co hledají?

Nový objekt, který spolek teď shání, by měl být rozdělen na pokoje, protože potřebují karanténu a další zázemí jako jsou sklady, musí v něm být voda, elektřina, odpady a topení. „Nejsme nároční, v tomto případě budeme vděční za jakoukoli pomoc,“ doplnila Lenka Šiková, předsedkyně spolku.

Pokud by chtěl někdo spolek podpořit, může poslat libovolnou částku na transparentní účet číslo 2401403993/2010 nebo na sbírkový účet číslo 2301521538/2010, u toho je potřeba napsat poznámku NOVÝ DOMOV.

Lenka Šiková a Hana Müllerová teď řeší, kam se se svým záchranným spolkem odstěhují | Jana Ulrichová

Vybere si každý

Na opuštěné kočky upozorňují teplické záchranáře obvykle všímaví lidé. Členové spolku pak na místo dojedou, kočky odchytí, vykastrují je, pokud je potřeba, tak i vyléčí, a buď je vrátí zpět, nebo se jim pokusí formou adopce najít nový domov. I v tom je spolek úspěšný, ročně umístí do nových rodin přes 200 koček.

V současné době nabízí k adopci zhruba 150 koček různého věku. „Jsou testované, očkované, kastrované, vybere si každý,“ řekla Lenka Šiková Dodala, že stačí se jen telefonicky ohlásit, přijet a rozhlédnout se.