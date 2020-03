Kontroloři Krajské veterinární správy zjistili, že si Harigelová ze zrušeného útulku přestěhovala do kotců u domu 4 bernardýny, rotvajlera, dva novofudlanské psy a dva velké křížence, další rotvajler, který v útulku nebyl, se volně pohybuje po dvoře. Další tři velké psy, které si chce rovněž k domu odstěhovat, má dočasně umístěné v útulku Anidef v Žimu na Teplicku. Deset malých psů chová v domě.

Část psů a věci ze zrušeného útulku si Dagmar Harigelová přestěhovala sem, k domu v Pcherách-Teodoru, kde bydlí. Jsou tu v kotcích zavření i dva bernardýni | Jana Ulrichová

Bojí se krys

Sousedé, kteří doufali, že jí bude počet chovaných psů omezen, jsou zoufalí. „Už jsme to tu zažili. Byly tady krysy a silný zápach. Ustalo to, až když psy odstěhovala do Pcher, kde začala provozovat útulek,“ řekl soused Jaroslav Bláha s tím, že teď, po likvidaci útulku, se situace začíná opakovat. Dodal, že věří, že jí úřady počet chovaných psů omezí. K tomu se ale zatím nikdo nemá. Podle veterinářů jsou totiž psi vakcinovaní, čipovaní, při kontrole měli vodu i krmení a byli v dobrém stavu bez příznaků infekce nebo poranění. Podle nich mají i dostatek pohybu, protože na nich nepozorovali atrofii svalů. Likvidovat útulek začala i sama jeho provozovatelka Dagmar Harigelová | Jana Ulrichová

Mohou se poranit

Jediným problémem jsou podle kontrolorů nevhodné podmínky chovu z důvodu nepořádku na dvoře mimo kotce. „Venčí se tam malí psi, byl proto přijat závazný pokyn k odstranění všech věcí, o které by se mohli psi poranit,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.

To, že Harigelová znovu začíná psy hromadit a reálně tak hrozí, že u jejího domu v místní části Theodor vyroste nový psí koncentrák, zatím nikoho neznepokojuje. Na poplach bijí zatím pouze sousedé, kteří už mají s Dagmar Harigelovou své zkušenosti, a také zvířecí záchranáři, kteří několik psů z tamního pekla vysvobodili a dali jim nové domovy.

Stížnosti na útulek hrůzy nezabraly. Boudy, sláma a voda stačí, mínili veterináři

Beník málem umrzl

Toho, co vyrůstá u domu Dagmar Harigelové, se děsí i Šárka Tyburcová, která v dnes už zrušeném útulku pomáhala jako dobrovolnice a dala domov jednomu z tamních svěřenců, kříženci Benovi, kterého zachránila před umrznutím v kotci. „Tři dny byl úplně v šoku, ležel jen na gauči a zkoušel se zahřát,“ popsala. Na to, co v útulku zažila, prý nikdy nezapomene. „Bahno tam bylo ke kotníkům, konce strašným způsobem znečištěné, boudy rozpadlé. Byla úplně v šoku, nemohla jsem to rozdýchat,“ řekla.

Šárka Tiburcová Beníka zachránila a dala mu nový domov | Jana Ulrichová

Útulek načerno

Útulek hrůzy, který byl podle svědků spíše psím koncentrákem, provozovala Dagmar Harigelová na pozemku na okraji Pcher načerno bez stavebního povolení. Pokuty, které za to dostala, s ní nehnuly, ignorovala i opakované příkazy stavebního úřadu kotce zlikvidovat. Obec proto pozemek odkoupila a útulek nyní nechala na vlastní náklady srovnat se zemí. Část psů si ale Dagmar Harigelová ponechala a přestěhovala si je ke svému domu.