Oba ovčáci byli součástí zdivočelé smečky, kterou v Chrudichromech na svém pozemku plném harampádí choval senior František Doležal. Nezvládal je, psi se mezi sebou nekontrolovatelně množili, utíkali mu a napadali kolemjdoucí i sebe navzájem. Podle veterinářů byla zvířata týraná, a proto navrhli jejich odebrání.

Jiří Šembera odváděl a odnášel z pozemku postupně jednoho psa za druhým | Jana Ulrichová

Spíš na gauč

Bentley a Blesk jsou podle Ivany Tomanové bezproblémoví psi, zájemcům, kteří si rozebrali jejich parťáky, se prý ale nelíbily jejich okousané špičky uší, což je handicap, který si přinesli už ze svého bývalého domova. Některým se nezdálo ani to, že to nejsou typičtí hlídači, v dočasné péči se totiž socializovali natolik, že nyní jsou z nich spíše společníci vhodní i na gauč.

Oba psi jsou bezproblémoví, v pohodě je zvládají i dcery dočaskářky | Jana Ulrichová

Rád běhá

Bentley je hodně akční, rád běhá, miluje děti i ostatní psy. Snáší i kočky. Nejlépe by mu bylo v domku se zahradou u sportovněji založené rodiny, která by se mu věnovala a uměla ho zabavit. „Je to parťák do nepohody,“ řekla Ivana Tomanová. Dodala, že zvládá základní povely, na procházku může i bez vodítka.

Stroje na štěňata a psí zápasy. Odebraní kangalové trpěli v klecích, veterináři mluví o týrání

Stačí procházka

Blesk je naopak podle ní spíše gaučák. „Může být klidně v bytě u lidí, kteří po něm nebudou chtít žádné mimořádné aktivity. Stačí mu každodenní procházka,“ popsala s tím, že nejspokojenější bude ve společnosti své rodiny, která ho bude drbat a mazlit. Nemá ale rád malé psy, nesnese se ani s kočkami, na které útočí. Pokud by měl mít v nové rodině zvířecího parťáka, byla by k němu vhodná pouze fenka.

Najdou domov?

Oba psi by si nový domov zasloužili, už proto, že jsou relativně mladí a nemají žádné zásadní problémy. Jsou naprosto zdraví a psychicky vyrovnaní. Zájemci o ně mohou kontaktovat dočaskářku Ivanu Tomanovou na telefonním čísle 777 278 229.