Obě telátka přivezl do útulku zemědělec, který neměl kapacity na to, aby se o mámou odvržená dvojčata staral a ve dne v noci je krmil. „Byla to pro nás výzva. Byla to otázka života a smrti, nemohli jsme říct ne,“ řekla vedoucí útulku Barbora Benešová.

V útulku obě telátka vypiplali, teď jim hledají nový domov, kde by byli jako mazlíčci | Jana Ulrichová

Oliver umíral

Býček Oliver byl na tom podstatně hůře, než Jasmínka. „Nemohl ani chodit, protože se po narození nenapil mleziva. Měli jsme strach, že o něj přijdeme,“ popsala vedoucí útulku. Dodala, že v tu dobu neměli s odchovem telat žádné zkušenosti, nechali si ale poradit odborníky a obě telátka zachránili.

Zachránili oba

O Jasmínku byla péče snazší, k Oliverovi zpočátku vstávali každé dvě hodiny, museli ho nejen krmit, ale i zahřívat a čistit, protože měl krvavý průjem. „Bylo to náročné, děvčata tu musela spát, teď jsme ale rádi, že se nám podařilo obě telátka zachránit,“ řekla Barbora Benešová s tím, že teď řeší otázku, co s nimi. „Jde o masné plemeno, rozhodně ale nechceme, aby z nich byly steaky. Snažíme se je socializovat, aby byli zvyklí na lidi i na psy,“ řekla.

Kam s nimi?

Jasmínce a Oliverovi hledají domov, například statek, kde by mohli volně žít jako mazlíčci. Pokud by se nikdo takový nenašel, jsou připraveni si je v útulku ponechat. „Jsou to ale další finance a práce navíc. Od 12. března, kdy jsme je přijali, nás péče o ně vyšla na 18 000 korun. Museli bychom pro ně navíc postavit přístřešek, protože zatím jsou ve venkovním prostoru pro kočky,“ vysvětlila vedoucí útulku, proč by raději, aby telátka našla nový trvalý domov.

Volejte, pište

Zájemci o ně mohou kontaktovat útulek telefonicky na čísle 736 769 601 nebo e-mailem na adrese anidef.utulek@gmail.com.