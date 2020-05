Pracovníci útulku jeli se Stifim hned na veterinu. Tam teprve zjistili, jaké utrpení musel obojek psovi působit. „Mysleli jsme si, že je to jen obyčejný obojek. Ostré hroty nebyly vůbec vidět. To, že tam jsou, jsme zjistili až poté, co si kolega o jeden z nich propíchl prst,“ popsala provozovatelka útulku Gabriela Jägerová. „Dlouho jsem nic takového neviděla, pes musel strašně trpět,“ dodala.

Takovýto obojek měl Stifi na krku | Jana Ulrichová

Musí na operaci

Stifi byl navíc velmi vyhublý, měl pět kilogramů podváhy, byla mu vidět páteř, žebra i kyčle. Jinak je ale zcela zdráv, jak potvrdily krevní testy. V útulku ho nechali naočkovat a dostal také čip. Čeká ho ale ještě kastrace a také operace očního víčka, které má přetočené, což mu podle veterinářky působí v oku velkou bolest.

Stifi je krásný pes, je ale vyhublý, má 5 kilogramů podváhu | Jana Ulrichová

Majitelka ho nechce

Pracovníci útulku se snažili dohledat Stifiho majitele, na sociálních sítích proto zveřejnili fotografie a výzvu. „Ozvalo se několik lidí, kteří psa poznali a poslali nám kontakt na bývalou majitelku. Pokoušeli jsme se s ní spojit, telefony ale nezvedá a o psa se nezajímá. Dodatečně jsem se dozvěděli, že ho nechtěla, údajně ho proto někomu dala,“ řekla Gabriela Jägerová.

Miluje lidi

Hned poté, co se plně uzdraví, budou proto v útulku hledat Stifimu nový domov. „Do adopce se ho budeme snažit dát co nejdříve, protože je to opravdu miláček. Je závislý na lidech, má rád jejich přítomnost,“ uvedla provozovatelka útulku. Dodala, že by se nejlépe hodil k domu se zahrádkou s vysokým plotem. Není vhodný k malým dětem, nemá rád jiné psy, s fenkami se naopak snáší dobře.

Stifi na lidi nezanevřel | Jana Ulrichová

Lásku oplatí

„Je to aktivní pejsek, který by byl vhodný pro někoho, kdo má rád toulky přírodou. Myslím si, že když se mu bude někdo dostatečně věnovat, Stifíček mu to vrátí,“ uvedla s tím, že zájemci o Stifiho mohou kontaktovat Psí útulek U Šmudliny Tachov - Vítkov na čísle 724583768 nebo mohou psát na e-mail Gabrielka333@seznam.cz.