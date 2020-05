Nejméně deset domovů už vystřídal kříženec Apollo, a to je mu přitom teprve rok a půl. Měl smůlu na lidi. Pořídila si ho stará paní, která ho nezvládala, její dcera o něj zas neměla zájem. Zažil i týrání, které ho poznamenalo. Teprve u dočaskářky Elišky Kaasové v Plzni našel to, co potřebuje. Zasloužil by si už ale trvalý domov.

Mohutný Apollo se k Elišce, dočaskářce spolku Pes nejvěrnější přítel, dostal loni v srpnu. „Prošel toho strašně moc, jsem asi desátý člověk, u kterého je, takže má v hlavě trochu zmatek,“ řekla Eliška.

Apollo teď vyhlíží nový domov | Jana Ulrichová

Pouští hrůzu

Protože byl Apollo týraný, nevěří lidem a často na ně reaguje agresívně. „Pouští na ně hrůzu. Trvá mu to chvilku, než se seznámí, pak je už relativně přátelský. Stalo se i to, že několik lidí kousnul,“ vysvětlila, proč Apollo musí mít košík na procházkách nebo zpočátku, když se seznamuje s novými lidmi. „Za tu dobu, co je u mě, udělal v tomto směru velký pokrok, ještě to ale není stoprocentní. Pracujeme ale na tom,“ dodala.

Apollo je krásný pes, kvůli týrání ale ztratil důvěru v lidi | Jana Ulrichová

Potřebuje čas

Apollo si musí na nové lidi zvyknout. Když je pak ale vezme do své smečky a začne jim důvěřovat, je na ně milý a chodí se k nim i mazlit. „Chce to ale dát mu prostor a čas, což může trvat i několik týdnů. I jeho noví majitelé musí počítat s tím, že bude chvíli trvat, než se zabydlí. Když mu dají šanci a nebudou na něj tlačit, ukáže jim pak, jaký opravdu je,“ řekla dočaskářka.

Delší seznamování

S tím musí počítat i zájemci o Apolla. „Protože jeho povaha je složitější, uvítala bych, kdyby ho budoucí majitelé navštívili u mě několikrát, aby měli možnost se s ním seznámit a skamarádit, aby s nimi odcházel do nového domova až ve chvíli, kdy jim bude bezmezně věřit,“ uvedla.

Dočaskářka Eliška si s Apollem poradila | Jana Ulrichová

V ideálním věku

Apollo by si už stálý domov a někoho, kdo se mu bude s láskou věnovat, opravdu zasloužil. „Právě mu končí psí puberta, takže je ideální čas najít pro něj novou rodinu. V tomhle věku se s ním dá ještě dobře pracovat,“ řekla Eliška Kaasová. Dodala, že je už z něj téměř pohodový pes, je třeba se mu ale hodně věnovat. Při výcviku je Apollo hodně tvrdohlavý, nesmí se na něj tlačit. Je ale zvědavý, všechno ho zajímá, takže když je správně motivovaný, rychle pochopí, co se po něm chce.

Apolo se spřátelil i s fenkou Elišky Kaasové | Jana Ulrichová

K dětem ne

Apollo je společenský, nepatří proto do kotce. „Když bude mít dostatek pohybu a možnost vybít energii, může být klidně i v bytě na gauči,“ řekla Eliška. Hodil by se k někomu, kdo má takové zkušenosti se psy, že dokáže odhadnout jeho reakce. Nehodí se k dětem, uvítal by ale psího parťáka, zejména na fenky reaguje velmi dobře.

Zájemci o Apolla mohou kontaktovat přímo dočaskářku Elišku Kaasovou na čísle 605 040 050.