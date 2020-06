Psy měla rodina původně v polorozpadlých kotcích na pozemku u domu. Poté, co je začali sledovat ochránci zvířat a kontrolovat veterináři, ukryli je v domě. Po posledním odběru jim úředníci ponechali tři psy, podle svědkyně, která v domě nyní byla, jich mají už ale opět minimálně sedm nebo osm.

Venku uvázaného na provaze viděly reportérky jen tohoto psa | Jana Ulrichová

Psi na hraní

„Je to tam šílené, ti psi nejsou v pořádku. Mají je pozavírané ve všech místnostech, štěňata mají ve sprchových koutech. Někteří jsou uvázaní na šňůrách. Asi dva psi mají venku, ti jsou také uvázaní na lanu,“ popsala Markéta Z. s tím, že štěňata dávají dětem na hraní. „Hází s nimi o zem, tahají je, a když odrostou, mají je venku na řetězu,“ dodala.

Na provazech jsou podle svědků uvázaní i psy v domě | Liga na ochranu zvířat

Ghetto v Ledci

Paní Markéta proto podala letos v květnu podnět na Krajskou veterinární správu, která v domě ve Sběři udělala další kontrolu. Pomoci se snaží i zástupci Ligy na ochranu zvířat. „Tímto případem se zabýváme už pět let, ještě od doby, kdy tato skupina lidí žila v Ledci u Hradce Králové. Šlo o ghetto, podobné, jaká jsou na východním Slovensku. Tehdy jsme několik psů od nich převzali. Dali nám je dobrovolně, všichni už mají nové domovy. Poté, co se přestěhovali do Sběře, se situace bohužel opakuje,“ uvedla Janet Rumlová z Ligy na ochranu zvířat, která bojuje za to, aby psi ve Sběři už zbytečně netrpěli.

Nemáme, netýráme

Blesk tlapky, které případ sledují už od loňska, se pokoušely majitele zvířat kontaktovat, sdílní ale nebyli. „Ne, my žádný týraný psy nemáme, byla tady veterina, jsou tady furt kontroly. Psi nejsou podvyživení, jsou v pořádku, mají krmení,“ řekli už dříve reportérkám.

Všude kolem domu ve Sběři jsou provizorní kotce, většinu psů teď ale rodina drží podle svědkyně zavřené v domě | Jana Ulrichová

Navrhují odběr

Krajská veterinární správa na základě nového podnětu znovu zkontrolovala podmínky chovu v Sběři a navrhla další odběr zvířat. „Na základě posudků byl podán návrh na odebrání dvou psů,“ potvrdil mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Zabývat se jím budou pracovníci Odboru životního prostředí Městského úřadu v Jičíně. „Městský úřad bude tento podnět na odběr dvou psů řešit v rámci zákona na ochranu zvířat proti týrání,“ uvedl mluvčí městského úřadu Jan Jireš. Dodal, že město zahájí řízení, jaký bude jeho výsledek, ale nechtěl předjímat.