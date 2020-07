Když se členové spolku o výpovědi dozvěděli, vyhlásili sbírku a začali se poohlížet po nové nemovitosti. Do oka jim padl dům v Dubí za 1,1 miliónu korun, který se jim nakonec díky obrovské podpoře dárců podařilo koupit.

Tento dům v Dubí spolek koupil. Nyní jej přeměňuje v nový kočičí azyl | Jana Ulrichová

Zbylo i na okna

„Vybralo se 1,4 miliónu korun, takže nám ještě zbyde na opravy a úpravy, například na nová okna, která bude potřeba vyměnit,“ řekla předsedkyně spolku Lenka Šiková. Dodala, že štědrost lidí je zaskočila. „Nepočítali jsme s tím, že dáme dohromady celou částku. Byli jsme připraveni, že budeme muset investovat formou půjčky i vlastní peníze,“ uvedla.

Kiki osiřela. V dočasné péči se naučila vše potřebné, teď hledá novou rodinu

Dvě patra pro kočky

Dům je velmi prostorný a světlý. „V přízemí jsou čtyři místnosti, v patře také. Budeme to tu ale ještě různě upravovat, budeme předělávat dveře tak, aby místnosti nebyly průchozí, ale byly do nich jednotlivé vchody,“ popsala jednatelka spolku Hana Müllerová s tím, že v přízemí bude příjmová místnost a čistá a špinavá karanténa, v patře pak budou pro kočky pokoje a herny.

"Tady bude příjmová místnost," ukázala Hana Müllerová | Jana Ulrichová

Hledají řemeslníky

Spolek už má v novém domě připravenu část vybavení, které jim věnoval zaniklý litvínovský spolek Jasmína. Další věci budou navážet postupně po ukončení úklidu a nezbytných úprav. „Na to budeme potřebovat chlapy, takže budeme rádi, když se nám přihlásí řemeslníci, kteří nám s tím pomohou,“ řekla vedoucí spolku. Hledají i šikovné umělce, kteří by byli ochotni čelní stěnu budovy vyzdobit například graffiti s kočičí tématikou.

Stávající prostory, která má spolek pronajaté na nádraží v Úpořinách, jsou naprosto vyhovující. Musí je ale opustit | Jana Ulrichová

Je to zázrak

Do nových prostor se Teplické kočky se i se svými svěřenci musí přestěhovat do konce prázdnin. To, že se v tak krátké době podařilo koupit nový azyl, ze kterého opuštěná zvířata už nikdo nevyhodí, považují dobrovolnice spolku za zázrak. „Když jsem dávala v polovině února výzvu na facebook, bylo to zoufalství, byl to takový výkřik. V životě by mě nenapadlo, že to takhle dopadne. To co se stalo, je zázrak,“ řekla Hana Müllerová. „Jsme z toho nadšeni, lidi jsou fantastičtí,“ dodala dojatě.