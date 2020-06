Milá, vděčná a velmi mazlivá je kříženka německého ovčáka Kiki (asi 4), které se poté, co jí zemřeli páníčci, ujal spolek Pes nejvěrnější přítel. Michaela Hašková ze Siré na Rokycansku, která ji má teď v dočasné péči, jí naučila všechno potřebné. Teď už jí hledá nový domov.

Kiki zatím nezažila nic moc pěkného. Původní majitelé si ji adoptovali z útulku. Moc času ale na ni zřejmě neměli, žila u nich na zahradě zhruba rok, než zemřeli. Tehdy ji zachránila všímavá sousedka, která zařídila její předání do péče spolku.

Kikina má ráda pohodlí, miluje ale i vycházky a když je hezké počasí, ráda se vyhřívá na zahradě na sluníčku | Jana Ulrichová

Neznala povely

Dočaskářka Michaela Hašková ji má u sebe teprve od května. „Naučili jsme ji základní povely, sedni, lehni, ke mně, čekej. Museli jsme ji naučit také chodit na vycházky, protože u původních majitelů zřejmě pobývala jen na zahradě. Teď už má procházky moc ráda,“ popsala dočaskářka.

Kikina je velice mazlivá | Jana Ulrichová

Zdravá a v kondici

Kiki je naprosto zdravá. Veterinární kontrola u ní odhalila jen dva zkažené zuby a bulku na mléčné liště, kterou už má ale odoperovanou. Žádné jiné zdravotní problémy nemá. Po příchodu do dočasné péče měla nadváhu způsobenou zřejmě nepříliš kvalitní výživou, teď už ale shodila, váží 25 kilogramů a je i v dobré kondici, takže je už připravena odejít do nové rodiny.

Potřebuje zahradu

Kiki by byla nejspokojenější v domku se zahradou. „Ráda pobývá venku na sluníčku, ráda se tam vyvaluje, to jí hrozně baví,“ řekla paní Michaela. „Bylo by i dobré, kdyby měla nějakého psího kamaráda přiměřeného vzrůstu, malé psíky má tendenci prohánět stejně jako kočky,“ dodala.

Kiki by v novém domově uvítala i psího kamarád. Takhle dovádí s borderkolií dočaskářky Michaely | Jana Ulrichová

Hodí se i k dětem

Kiki je velmi milá, přítulná a mazlivá, podle dočaskářky by se nechala drbat klidně i celý den. Hodí se i k dětem. Je poslušná, neutíká, povahově je vyrovnaná a klidná. Hračky ji nezajímají, je ale zvyklá chodit dvakrát denně na procházky, denně ujde až 10 kilometrů. Do adopce půjde kastrovaná a očkovaná. Zájemci o ni mohou kontaktovat dočaskářku Michaelu Haškovou na telefonním čísle 732 279 932.