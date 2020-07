Podle pracovníků útulku by si Blekina nový dobrý domov a dosud nepoznanou lásku zasloužila. V útulku je už od dubna, kdy byla zabavena.

„Svůj dosavadní život trávila tak, že byla zavřená ve starém favoritu, ve vybydleném autě, kde byla přivázaná na řetězu a byla týrána hladem a žízní,“ popsala Andrea Kolmanová z útulku v Borovně s tím, že po příchodu do útulku byla Blekina vyhublá a psychicky zlomená.

"Blekina je bezprolémová fenka," ukázala Andrea Kolmanová | Jana Ulrichová

Narušené trávení

Teď je už ale z Blekiny veselá, krásná fenka, která i přes prožité útrapy, na lidi nezanevřela. Léta strádání se ale odrazila na jejím zažívání, které má narušené.

„Musí mít speciální dietu, zřejmě už doživotně, i když i tento její problém se postupně zlepšuje,“ řekla Andrea Kolmanová. Dodala, že nejde bohužel o nic ojedinělého. Podvyživení, dlouhodobě hladem týraní psi mívají podle ní trávení doživotně změněné.

Rodinný typ

Blekina je vyloženě rodinný typ. Hodila by se do rodinného domku se zahrádkou, kde by mohla volně pobíhat. Ráda také jezdí autem, takže by ocenila i výlety. Miluje lidi i děti. Na psy, které nezná, zpočátku štěká, když si ale na ně zvykne, nemá s nimi problémy.

Procházky, které neznala, si fenka užívá | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Kromě problémů s trávením je Blekina naprosto zdravá. Do nového domova odejde očkovaná a čipovaná. Zájemci o ni mohou kontaktovat útulek e-mailem na adrese storge2011@gmail.com nebo telefonicky na čísle 723 598 853.