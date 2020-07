Problematická rodina, které byli psi odebráni, se obou zvířat vzdala. Pochopila totiž, že tak nemusí hradit náklady na jejich pobyt v útulku. „Došlo k darování těchto psů, takže mohou být ihned nabízeni případným zájemcům k adopci,“ potvrdil mluvčí Městského úřadu v Jičíně Jan Jireš.

Majitelé popřeli, že by své psy týrali. | Jana Ulrichová

Bohoušek, kterému v útulku začali říkat Miloušek, ani Fuli nebyli očkování a neměli ani povinný čip. Týrání, kterému byli vystaveni, se podepsalo na jejich psychice.

Bohoušek, kterému v útulku říkají Miloušek, je na tom špatně psychicky. Je vystrašený, všeho se bojí | Jana Ulrichová

Bohoušek potřebuje trpělivost

Zejména Bohoušek je stále velmi vystresovaný. Případní zájemci musí také počítat s tím, že potřebuje citlivý a pomalý přístup. Podle vedoucí útulku Ivany Kašpárkové je třeba nechat Bohouška v klidu tak, aby si všechno vyzkoušel sám. „Potřebuje někoho, kdo bude mít trpělivost a nebude ho k ničemu nutit,“ řekla s tím, že v útulku to s ním dělají také tak. Díky tomu je už schopen k tamním pracovnicím přijít a nechat se hladit a chovat.

Bohoušek, kterému v útulku říkají Miloušek, je na tom špatně psychicky. Je vystrašený, všeho se bojí | Jana Ulrichová

Sám panikaří

Bohoušek je naprosto zdravý, má pouze potrhané uši. Rodina, která si ho adoptuje, by s ním měla trávit většinu času. „Hodil by se k někomu, kdo by s ním mohl být pořád doma, protože nebude zvládat samotu. Vyhovovala by mu zahrádka. Když je zavřený v místnosti nebo v bytě, panikaří,“ dodala vedoucí útulku.

Čivava na řetězu, voříšek uvázaný ve sprše. Úřad odebral nepřizpůsobivým další zubožené psy

Fuli je plný radosti

Dostatek venkovního prostoru bude potřebovat i druhý z odebraných psů, Fuli. „Je to velice živý pejsek a zároveň je to ale i strašný mazel. Má pořád úsměv, vyzařuje z něho ohromná radost ze života, z toho, že odtamtud odjel a má najednou volnost a hry. Jakoby doháněl to, co jako štěně měl mít a neměl. Neskutečně si to teď všechno užívá,“ popsala vedoucí útulku. Ani Fuli nemá žádné zásadní zdravotní problémy, potřebuje jen hodně pohybu, kvalitní stravu a zodpovědnou rodinu.

Roztomilý kříženec Fuli byl podle majitelů agresívní. V útulku se z něj stal mazlík, který si užívá nově nabyté svobody. | Jana Ulrichová

Společná adopce?

Noví majitelé si musí být vědomi toho, že oba psi žili v otřesných podmínkách, byli týraní a jsou nesocializovaní. „Můžeme dát do adopce hned. Zájemci o ně ale musí počítat s tím, že jejich socializace bude probíhat dlouho, a to i doma. I odchod do nového domova pro ně bude opět traumatizující, zejména pro Bohouška,“ řekla Ivana Kašpárková. Dodala, že ideální by byla společná adopce, protože Bohoušek je zvyklý na Fuliho, je na něj upnutý.

Roztomilý kříženec Fuli byl podle majitelů agresívní. V útulku se z něj stal mazlík, který si užívá nově nabyté svobody. | Jana Ulrichová

Čiko dožije

Bohoušek a Fuli nejsou jedinými psy ze Sběře, které v útulku mají. Už dva roky tam žije i kříženec tibetského ritgebacka Čiko, který byl problematické rodině odebrán už v minulosti. Čiko neskutečně trpěl, byl podvyživený, měl zánět ledvin a močového měchýře, poškozený zrak a porušenou páteř, protože ho majitel věšel za krk. Čiko zřejmě v útulku dožije, byl mu totiž diagnostikován Cushingův syndrom, jehož léčba je finančně náročná.

Už dva roky se v jičínském útulku starají také o Čika, který byl rovněž odebrán ze Sběře. Je vážně nemocný a proto v útulku zřejmě dožije | Jana Ulrichová

Volejte, pište

Zájemci o odebrané psy ze Sběře mohou kontaktovat Městský útulek pro psy v Jičíně-Sedličkách, a to telefonicky na čísle 739 045 931 nebo emailem utulekpropsy.jicin@seznam.cz.