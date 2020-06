Je to jako začarovaný kruh. Štěpánka Bartoníčková, která žije v domě se svou matkou, si neuvědomuje, že něco dělá špatně. Většinu kříženců různých ras, které doma má, podle svých slov zachránila. Psy ale nemá kastrované, takže se jí nekontrolovatelně množí mezi sebou. Štěňata pak rozdává, dává je ale ve věku pouhých dvou týdnů, kdy ještě nejsou schopná samostatného života.

Štěpánka Bartoníčková už ví, že se některých psů bude muset vzdát

Otřesné prostředí

Lidé z okolí nejsou z takové sousedky zrovna nadšeni. „Dřív je alespoň pouštěla na louku, teď už ne. Má je uvnitř. Před lety jsem jim tam zapojoval krbová kamna, to kdybyste viděli, tu komoru, ty postele, já bych do toho nedal ani chcíplého králíka,“ popsal soused prostředí, ve kterém ženy se psy žijí. Fotografie, které Blesk tlapky dostaly od čtenáře, jeho slova dokládají. „Oni to množí, tam je to jak samoobsluha. Tvrdí, že jim to tam nosily děti, ale to není pravda,“ dodal soused.

Kolem domu je obrovský nepořádek, uvnitř je to ale podle svědků ještě mnohonásobně horší

Zavření v domě

Podle lidí z okolí má v současné době Štěpánka Bartoníčková opět zhruba dvacítku psů. Ona sama tvrdí, že jich je dvanáct. „Zvládám to, jsou živený, dobře se o ně starám,“ řekla reportérkám Blesk tlapek. Podle svých slov je pravidelně venčí venku na dvorku. „Jsou tam přes den, na noc jsou pak v bytě,“ prohlásila. Když ale reportérky přijely k domu poprvé, žádný ze psů venku nebyl, všichni byli zavření uvnitř a upozorňovali na sebe hlasitým štěkáním. Majitelka je vypustila až ve chvíli, kdy už o návštěvě Blesk tlapek věděla.

Veterináři zasáhli

To, že Štěpánka Bartoníčková ve svém domě opět nahromadila psy a množí je mezi sebou, vědí už i úřady a Krajská veterinární správa. Ta u ní udělala kontrolu, při které zjistila porušení veterinárního zákona i zákona na ochranu zvířat proti týrání. Někteří ze psů nebyli naočkování a podmínky, v nichž žijí, jsou podle veterinářů naprosto nevhodné a stísněné.

Pomoci se snaží i Gabriela Jägerová, provozovatelka tachovského útulku, která před dvěma lety několik odebraných psů od Štěpánky Bartoníčkové přijala a našla jim nové domovy

Psů se vzdá

„Řekli, že nejsou týraní, že je tady trošku bordel, tak jsme poklidili to hlavní, abychom si psy mohli nechat,“ řekla Bartoníčková. Dodala ale, že je smířená s tím, že část z nich jí bude opět odebraná. „Do dobrých rukou je dám. Ale ne všechny,“ řekla.