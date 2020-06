Už třikrát se vrátil z adopce roztomilý kříženec Dasty (asi 1). Všichni, kteří se ho chtěli ujmout, podcenili jeho handicap. Po úrazu, který mu zřejmě způsobil člověk, neovládá svěrače. I přesto je schopen aktivního života, je to totiž plný lásky a energie. Potřebuje jen dostat správnou šanci.

Dastyho zřejmě někdo přetáhl klackem přes záda. Ochromený pejsek se v bolestech doplazil k rodinnému domu, odkud putoval do záchytných kotců. Nakonec se jej ujal spolek Dočasky De De, který mu zajistil řádné lékařské vyšetření. Ukázalo se, že má přeražené obratle, proto nemohl chodit.

Musel do izolace

„Pár dní si pobyl na klinice a pak se dostal ke mně, do dočasné péče. Bohužel si ze záchytných kotců, kde předtím pobýval, přinesl parvovirózu, takže musel být tři měsíce v izolaci na infúzích a lécích,“ popsala dočaskářka Ivana z Prahy, která se o Dastyho stará.

Z Dastyho se ale vyklubal velký bojovník. Překonal nejen zákeřnou parvovirozu, ale během pobytu v izolaci se navíc i rozběhal. Zvládl to sám, bez rehabilitace, bez pomoci.

Dva handicapy

Dnes už je Dasty relativně zdravý, připravený k adopci. Je to velmi čilý, hravý, veselý pejsek, který miluje lidi. Má ale dva handicapy, které jsou důsledkem jeho úrazu. Nezvládá schody, má oslabené zadní nohy, proto se nedokáže odrazit. Vyskočí do výšky maximálně 30 centimetrů. Navíc neovládá svěrače.

Pásy a plenky

„Doma mu proto dáváme inkontinenční pásy a plenky, které se mu spolek zavázal hradit až do konce života,“ uvedla dočaskářka s tím, že šance, že se Dasty i tohoto handicapu časem zbaví, tu je, jak velká, si ale nikdo netroufá odhadnout. „Obratle má podle rentgenu zhojené, nemá tam nic skřípnutého, takže naděje tu podle veterináře je,“ dodala.

Nevydařené adopce

Všichni ve spolku doufali, že teď už se bude Dastymu v životě jenom dařit, smůla ho ale provází dál. Třikrát byl adoptován, jeho noví majitelé ho ale pokaždé vrátili zpět hned druhý den.

„Všichni měli ode mne kompletní informace o jeho stavu, o tom, jak to s ním je, přesto ho hned po první noci nechtěli. Zřejmě přecenili své síly, nezvládli jeho handicap,“ popsala dočaskářka Ivana.

Chce to systém

„Nejhorší na tom je, že mu ani nedali čas se aklimatizovat, nedali mu vůbec šanci,“ dodala dočaskářka s tím, že je třeba si vytvořit určitý systém. „Když se nají, vím, že se do dvou hodin vyprázdní, takže mu dám plíny. Když jdu do práce, je doma v ohrádce, kterou má celou vystlanou podložkami. Jde o to, dát mu čas, zjistit, jak ten pes funguje,“ řekla.

Ideální domov

Spolek teď dál hledá pro Dastyho ideální domov. Vhodný by byl k rodině, která má domek se zahrádkou, případně k němu aktivnímu, kdo by neměl problém chodit často s ním často ven. Doma vydrží sám bez problémů, neštěká, nic neničí. Vyžaduje jen lidský kontakt, miluje pohlazení a podrbání, chce, aby se mu někdo věnoval.

„Dasty miluje lidi, děti, každého. Když mu někdo dá šanci a čas a naučí se s ním žít, Dasty mu to stokrát vrátí,“ řekla.

Dostane šanci?

Zodpovědní zájemci, kteří by chtěli dát Dastymu nový domov, najdou kontakt na webu Dočasek De De https://www.docaskydede.cz/ Oslovit spolek mohou také prostřednictvím facebooku.