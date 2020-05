Fenka měla těžký porod, musela podstoupit císařský řez. Pět hodin po zákroku zemřela. „V první chvíli jsme vůbec nevěděli, co máme dělat. Bylo to v noci, neměli jsme pro štěňata mléko, naštěstí nám pomohl náš veterinář,“ popsala paní Renata.

Šest štěňat se podařilo odchovat, jsou zdravá a mají se čile k světu. | archiv Renaty Brunclíkové

Byl to očistec

Štěňata naříkala hlady, a tak je začali krmit injekční stříkačkou. „Nevěděli jsme ani, kolik toho mají dostat. Ty první hodiny, to byl očistec,“ dodala s tím, že náročné to bylo i po psychické stránce, ztrátu milované fenky nesla rodina velmi těžce.

Nelehkou situaci rodině zkomplikoval navíc i koronavirus, většina obchodů byla totiž v té době zavřená, takže sehnat vhodné mléko pro štěňata nebylo vůbec jednoduché.

Šest štěňat se podařilo odchovat, jsou zdravá a mají se čile k světu. | archiv Renaty Brunclíkové

Mléko a cumlíky

Chovatelka a její blízcí se ale nevzdali. Uvažovali i o náhradní feně, proto zveřejnili výzvu na sociálních sítích. „Zvedla se obrovská vlna solidarity, až nás to zaskočilo. Lidé nám nabízeli, že si štěňátka vezmou ke svým kojícím fenám. Pak jsme si ale řekli, že ta štěňátka jsou to poslední, co nám po fence zůstalo, a tak jsme se rozhodli, že koupíme mléko a cumlíky a s manželem je vypipláme,“ řekla.

Diega nechali umírat v lese, nevyšla mu ani adopce. Prolomí smůlu a najde konečně domov?

Jedna fenka zůstává

Zpočátku nedělali nic jiného, než krmili. „Než jsme všechny nakrmili, utekla hodina, a za další hodinu jsme už krmili znovu,“ popsala chovatelka s tím, že prvních deset dní téměř nespali. Díky tomu ale šest z osmi štěňat zachránili. „Dvě štěňata uhynula, protože se nenapila mleziva od mámy,“ řekla paní Renata. Teď je štěňátkům 9 týdnů, jsou zdravá a mají se čile k světu. Všichni už jsou zamluvení, někteří už dokonce odešli do nových domovů, jednu fenku si ale rodina rozhodla ponechat.

Šest štěňat se podařilo odchovat, jsou zdravá a mají se čile k světu. | archiv Renaty Brunclíkové

Jako dítě

Výběr nových majitelů byl přitom těžší, než obvykle, protože si rodina ke štěňatům vytvořila velmi silné pouto. „Vždycky, když jsem k nim šla, jsem viděla jejich mámu. Bylo to pro mě těžké, protože tu fenku jsem měla velmi ráda. Je to najednou, jako když máte dítě. Snažíte se, chráníte je, a když pak vidíte, jak rostou a prospívají, je to radost,“ dodala.