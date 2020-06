Na řetězu na opuštěné zahradě na Litoměřicku objevila parta dětí maďarského ohaře Diega (2). Bez vody i bez krmení. Nenechaly si to naštěstí pro sebe, a tak se Diega i jeho psího parťáka, který tam živořil s ním, podařilo zachránit. Teď krásný mladý ohař čeká v útulku v Řepnici na Litoměřicku na to, jak o něm rozhodnou úřady. Potřeboval by už nutně do nového domova.

Diego je v útulku už téměř rok. „Je to krásný, elegantní, velice temperamentní pes. Je veselý a čistotný,“ řekla spolumajitelka útulku Jana Kymrová s tím, že po příchodu do útulku byl vyhublý, teď už je ale v ideální kondici. Je to živel, který dokáže tři hodiny v kuse neúnavně dovádět, běhat a hrát si. V útulku by mu proto přáli, aby už konečně úřady rozhodly o jeho budoucnosti a on mohl odejít k nové rodině.

Diego je přátelský, má rád lidi, snese se i s fenkami. | Jana Ulrichová

Potřebuje se vyběhat

„Hodil by se ke sportovně založeným lidem, kteří rádi chodí na túry, někam na hory, určitě na delší procházky. Rozhodně by se nehodil pro lidi do města, kteří chodí jen tak kolem paneláku, on potřebuje pohyb a prostor. Ideální by pro něj byl domek se zahrádkou a hodně pohybu někde v přírodě,“ shrnula Diegovy potřeby Jana Kymrová.

Smolař Dasty vyhlíží nový domov marně. Třikrát ho vrátili z adopce, nezvládli jeho handicap

Návštěvy uvítá

Diego v tuto chvíli sice ještě není k adopci, protože řízení o jeho zabrání a dalším osudu není ukončené, budoucí zájemci o něj se s ním ale do útulku mohou už nyní přijet seznámit.

„Uvítali bychom to. Člověk, který si takhle temperamentní zvíře bude chtít vzít, by se s ním měl předem seznámit. Není to o tom, přijet a rovnou si ho odvést, chce to víc času na vzájemné poznání. Ideální by byly tři čtyři návštěvy, během kterých by noví majitelé poznali, jak a na co Diego reaguje,“ uvedla.

Diego je přátelský, má rád lidi, snese se i s fenkami. | Jana Ulrichová

Přijďte se seznámit

Diego nemá žádný problém, je naprosto zdravý, vykastrovaný. Dobře se snáší s fenkami, ostatní psy příliš nemusí, není to ale rváč. Zájemci, kteří by se s Diegem chtěli seznámit, mohou kontaktovat útulek Psí domov v Řepnici telefonicky na čísle 602 893 442 nebo písemně na e-mail: marek.maskulanis@seznam.cz.