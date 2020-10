Psi se tísnili v domě bez dostatku krmení a bez veterinární péče, kterou zjevně potřebovali. Podle inspektorů hrozil dokonce jejich úhyn, navrhli proto umístit je do náhradní péče a jejich majitelkám pozastavit činnost, tedy chov. V tu chvíli se ženy obrátily na zvířecí záchranáře s tím, že jsou ochotny své psy darovat.

Takto odebraní retrívři vypadali, byli obaleni vlastními výkaly, někteří měli krvavá poranění | Pes nejvěrnější přítel

Odvezli 38 psů

„Požádali nás o umístění několika psů. Nevěděli jsme, kolik jich bude,“ řekla zástupkyně spolku Pes nejvěrnější přítel Kristýna Wurstová s tím, že v první fázi odvezli pět vyplašených, silně zanedbaných a výkaly pokrytých psů. Nakonec jich od majitelek, které nebyly sto říci, kolik psů vlastně v domě mají, převzali 38!

Pomohly i další spolky

„Odebrali jsme kompletně celou smečku, samozřejmě s pomocí různých jiných spolků a organizací, protože k nám bychom tolik psů tak rychle nedokázali umístit. Byli zadredovaní, mají záněty očí, záněty uší,“ dodala zakladatelka spolku Pes nejvěrnější přítel Simona Štěpánková.

Ustrašená kulička

Odebraní retrívři se teď zotavují v útulcích a dočasných péčích po celé republice. Blesk tlapky některé z nich navštívily. Jednou z nich je fenka Kira, o kterou pečuje dočaskářka Michaela Hašková v Siré na Rokycansku. „Byla to ustrašená kulička, špinavá, zalepená výkaly. Motala se pořád dokolečka. Neuměla jíst, pít, chodit na vodítku, nevěděla, co to je, být někde s lidmi,“ popsala.

Jedna z fenek je teď v dočasné péči u Michaely Haškové v Siré na Rokycansku | Kateřina Lang

Elsa a Anna

Podobně na tom byly i další dvě fenky Elsa a Anna, které našly dočasný domov u Denisy Sokolové v Psárech. „Dělají neskutečné pokroky. Když jsme si je v noci přivezli, ze všeho nejdříve jsme je vykoupali, protože neskutečně zapáchaly. Byly obalené trusem, bahnem, a byly zablešené,“ uvedla. I když nejsou zvyklé na kontakt s lidmi, pohlazení už začínají vyžadovat. „Navlékáme jim postroje, aby si zvykly na tu manipulaci s nimi a s vodítkem. Jsou klidné, na děti reagují hezky,“ dodala.

O dvě fenky se stará dočaskářka spolku Pes nejvěrnější přítel Denisa Sokolová | Jana Ulrichová

Trestní oznámení

Všechna odebraná zvířata budou poté, co se zotaví, k adopci. O jejich původní majitelky už se zajímá policie. "Krajská veterinární správa podala trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu Chov zvířat v nevhodných podmínkách,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer s tím, že se jednalo o množírnu.

Kde jsou psi umístěni

Spolek Pes nejvěrnější přítel přijal celkem 15 psů, ostatní si rozebraly spolky a útulky For Dogs, Útulek Dogsy, Dočasky DeDe, Home 4 Pets, Naděje pro čtyři packy a Pejsci a kočičky v urgentní nouzi.