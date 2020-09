Týraní psi se vrátí majiteli. Případ skončil, zapomeňte. Tak by se dal shrnout jen těžko uvěřitelný závěr kauzy 9 kangalů, které v Lipové na Chebsku doporučili veterináři odebrat. Psi byli vyhublí, zablešení, těla měli plná ran. Někteří byli v kotcích už mrtví. Potrestán za to ale nikdo nebude.

Kangalové patří Turkovi žijícímu v Německu, který je v Česku množil a štěňata pak pravděpodobně prodával ostatním Turkům na psí zápasy. S majitelem pozemku v Lipové Stanislavem K., který se měl o ně starat, se zřejmě dělili o zisk. Stanislav K. ale skončil v nemocnici, kde posléze zemřel.

Týraní kangalové jsou teď v bezpečí u provozovatelky útulku v Horní Hraničné Marie Lokingové | Jana Ulrichová

Mrtví psi

Dva psi, pět fen a čtyři štěňata zůstali bez krmení a vody, zavření v zablešených kotcích, odkud je zachránila Marie Lokingová, vedoucí chebského útulku v Horní Hraničné, která kšefty s kangaly v příhraničí sleduje dlouhodobě. Některé psy už tam našla ale mrtvé.

Marie Lokingová (48) z chebského psího útulku zachraňuje zbídačené psy. | Blesk:Zbyněk Schnapka

Dva vrátí

Veterináři konstatovali, že zvířata byla v Lipové týrána a navrhli jejich odebrání. Úředníci z chebského odboru životního prostředí to ale akceptovali jen částečně. Rozhodli totiž, že dva plemenné psy Boza a Tysona, o které se Turek přihlásil s tím že pro něj mají velkou cenu, vrátí.

Psiska vítána: V Česku vzniká unikátní mapa míst, kde se postarají i o vaše čtyřnohé parťáky

Do Česka nesmí

Zatím ale všichni psi dál zůstávají v chebském útulku. Majitel si pro ně nepřijel, a to přesto, že měl úřady stanovený termín. Vedoucí útulku ví proč. „Vím, že majitel psů má zákaz vstupu na české území. Pro psy by si proto měla přijet jeho přítelkyně s právníkem. Těm je ale nevydám,“ řekla rozhodně s tím, že teď vyčkává, co bude dál.

Týraní kangalové jsou teď v bezpečí u provozovatelky útulku v Horní Hraničné Marie Lokingové | Jana Ulrichová

Případ odložili

Případ smetli ze stolu i policisté. Vyšetřovali jej sice jako týrání, o turecko-německého majitele psů se ale vůbec nezajímali. Za viníka označili Stanislava K., českého majitele pozemku, kde zvířata žila. „Prověřováním bylo zjištěno, že muž, který se o ně měl na svých pozemcích starat, v první polovině dubna letošního roku zemřel. Z tohoto důvodu kriminalisté případ dle trestního řádu odložili,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Krejčí.

Marie Lokingová (48) z chebského psího útulku našla i mrtvého psa. | Blesk:Zbyněk Schnapka

Pochybili všichni

Marie Lokingová je přesvědčena, že v tomto případě pochybili všichni. Psi podle ní byli týraní dlouhodobě a budou mít zřejmě trvalé následky. „Už nikdy se nedostanou do kondice, v jaké by měli být, kdyby žili v dobrých podmínkách,“ řekla. Dodala, že výsledek této kauzy považuje za výsměch, netají ale, že jej očekávala. Nejde totiž o první psy této rasy, kteří skončili u ní v útulku.