Artuš experimenty svého, zřejmě psychicky nemocného majitele, málem nepřežil. Toho, jak se psem zachází, si naštěstí všimli příbuzní, kteří zasáhli a Artuše předali na veterinární kliniku. Tam se ho ujala Markéta Tučková, díky které se změnil k nepoznání.

Veterinářka Markéta Tučková má obavy, že bude muset Artuše vrátit původnímu majiteli, který mu způsobil vážná zranění | Jana Ulrichová

Už žádné zvíře

Úřady svěřily Markétě Tučkové Artuše do dočasné péče. Veterinářka se ale obává, že ho bude muset vrátit. Mladík si totiž nepřipouští, že udělal něco špatně, a o Artuše stále usiluje. Proti dočasné péči se teď odvolal. „Mám strach, že by se mohl vrátit majiteli. Vím, v jakém stavu přišel a v jakém je teď. Nejde mi o to, aby se pan Švec dostal do vězení, ale spíš o to, aby se mu nevrátilo do rukou tohle zvíře a nejlépe ani žádné jiné,“ řekla.

Martin Švec tvrdí, že svého psa miloval a chtěl mu jen pomoci | Krimi Plzeň

Omámený, zraněný

Její obavy jsou logické. Když se k ní Artuš dostal, byl pod vlivem návykového analgetika Tramalu. Tělo měl poseté ranami, na kůži nekrózy, měl poškozené oko a zraněnou nožku, kterou bylo potřeba operovat. V pořádku nebyla ani jeho duše. Díky péči Markéty Tučkové se ale změnil k nepoznání. „Řekla bych, že se mu daří víc než dobře. Je veselý, hravý, žravý, po čtyřech běhající. Zůstaly mu jen jizvičky,“ uvedla s tím, že je připravena o něj bojovat.

Čekají na posudky

To, zda Artuš zůstane v péči veterinářky, teď záleží především na plzeňských kriminalistech, kteří se případem stále zabývají. Čekají na znalecké posudky, podle jejichž závěrů pak budou rozhodovat o trestní odpovědnosti pachatele. „V případě, že by byl shledán vinným z týrání zvířat, hrozil by mu trest odnětí svobody v trvání tří let,“ řekl advokát Pavel Cink.

Z Artuše je teď krásný pes | Jana Ulrichová

Trpí poruchou?

Není ale vyloučeno, že trestní řízení bude zastaveno. Mladík totiž podle svého okolí trpí psychickou poruchou. Ani to ale neznamená, že by psa dostal automaticky zpět. „Nebyl by odsouzen například k odnětí svobody, ale na druhou stranu může soud v takovém případě vyslovit různá ochranná opatření. Velmi obtížně si lze představit, že za těchto okolností by mu byl pes ponechán,“ uvedl právník. Veterinářka věří, že to tak skutečně bude. Je totiž připravena si Artuše nechat napořád