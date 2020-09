Vašík má drobnou vadu na kráse. Uši nemá, možná kvůli v minulosti neléčeným zánětům, postavené na hlavě tak, jak by německý ovčák měl mít. Jinak je ale zcela zdravý, rentgen ukázal, že má v pořádku i kyčle. „Protože byl ale dlouho na řetězu a poté zavřený v kotci, má trochu ochablé svaly na zadních nohou, takže potřebuje zesílit,“ řekla dočaskářka a výcvikářka Radka Formanová.

Vašík nic moc dobrého zatím neprožil, lidi proto nemá vtisknuté v srdci. To se ale dá změnit, Radka s ním na tom pracuje | Jana Ulrichová

Člověka nemá v srdci

Vašík zatím nic moc dobrého nezažil, nemá proto člověka vtisknutého v srdci. „Má svůj svět. Ze začátku je trochu nedůvěřivý, jinak je ale hodně hravý, vůbec není agresívní,“ řekla výcvikářka. Dodala, že na procházkách chodí dobře na vodítku, netahá. „Není ale dobrý hlídač, na zahradě si lehne někam do záhonu, přes plot bude pozorovat lidi, ale nezaštěká,“ popsala.

Není náročný

Vašík by se podle Radky Formanové hodil úplně pro každého. „Chodí rád na procházky, bude ale spokojený i někde u domu se zahrádkou. Může žít i s důchodci, protože není nijak náročný na pohyb,“ řekla.

Neví, jak si hrát

Vzhledem k tomu, že je Vašík trochu neohrabaný, hodil by se do rodiny se spíše většími dětmi, menší by mohl při hře a běhu porazit. „Občas neubrzdí, neumí totiž ještě pořádně běhat, protože neměl doteď tu možnost,“ řekla Radka Formanová s úsměvem. „S ostatními psy vychází, má je moc rád, neumí si s nimi ale hrát,“ dodala.

Najde domov?

Zájemci, kteří by měli chuť se Vašíka ujmout a ukázat mu, jak má vypadat dobrý domov, mohou kontaktovat dočaskářku a výcvikářku Radku Formanovou na telefonním čísle 777 310 185.