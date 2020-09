Co přesně se Connie v rodině jejích původních majitelů přihodilo, nikdo neví. Když se jí spolek ujal, měla už panický strach z mužů. „Má s nimi velký problém,“ řekla dočaskářka a výcvikářka Radka Formanová, která se nyní fence věnuje.

Radka Formanová to s Connie umí, fenka se na ni rychle upnula | Jana Ulrichová

Přítele nebere

S Radkou si Connie rozumí, rychle se na ni upnula. Jde jim to i na cvičišti v pražském Braníku, kde teď společně tráví hodně času. Strachu z mužů se ale ještě fenka, kterou má Radka u sebe od začátku roku, nezbavila. „Má problém i s mým přítelem. V mé přítomnosti je ochotna se s ním i pomazlit, když ale nejsem poblíž, ani ji nepřivolá, protože na něj nereaguje. Nejsou sto spolu fungovat,“ popsala.

Connie je krásná fena, která ale potřebuje hodně trpělivosti | Jana Ulrichová

Hodně trpělivosti

I když už je Connie připravena odejít do nového domova, najít pro ni vhodnou rodinu nebude úplně snadné. Z adopce se už totiž dvakrát vrátila. Noví majitelé musí pochopit, že Connie potřebuje hodně trpělivosti. Ideální by pro ni byla aktivní žena, která by jí dopřála dostatek pohybu. Muž musí počítat s tím, že jej dlouho nebude Coniie akceptovat. Děti k ní výcvikářka nedoporučuje vůbec.

Dobrý hlídač

Connie je zvyklá na život v bytě, dočaskářka Radka by pro ni ale do budoucna chtěla raději domek se zahradou, kde by byla fenka rozhodně šťastnější. „Je hodně aktivní, miluje míčky, na cvičišti ráda pracuje. Má základní výcvik, zná povely. Navíc je i dobrý strážce, baví ji hlídat a štěkat za plotem. Zároveň si ale ráda poleží i doma na gauči,“ popsala výcvikářka. Dodala, že s ostatními psy Connie vychází, snese se i se starší kočkou, koněm a oslem.

Connie je krásná fena, která ale potřebuje hodně trpělivosti | Jana Ulrichová

Nesmí přibrat

Connie má dysplazii kyčelních kloubů, která ji zatím nijak neomezuje. „Nesmí ale přibrat, musí zůstat osvalená a v kondici,“ popsala výcvikářka jediný zdravotní handicap, který fenka má.

Connie si umí vychutnat i pomazlení | Jana Ulrichová

Najde domov?

Zájemci, kteří by měli dostatek trpělivosti a byli ochotni dát Connie nový domov, mohou kontaktovat dočaskářku a výcvikářku Radku Formanovou na telefonním čísle 777 310 185.