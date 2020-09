O Barunku se už tři měsíce stará dočaskářka Lenka Krbcová, která se jí snaží vynahradit vše špatné, co zřejmě ve své životě prožila. Původní majitel se jí i její dcery chtěl zbavit, a proto se rozhodl nakrmit s nimi hada. „Hrozil, že to udělá, pokud si je někdo nevezme,“ popsala dočaskářka. Na Barunce by si přitom had nejspíš moc nepochutnal. V době, kdy se jí paní Lenka ujala, vážila totiž jen dvě a půl kila. Byla navíc velmi nemocná, její léčba pokračuje dodnes.

Barunka byla vážně nemocná, podstoupila operaci, další ji ještě čeká | Jana Ulrichová

Tři operace

Fenka v dočasné péči podstoupila kastraci, aby už na ní nikdo nemohl množit. „Byla jí odstraněna jedna mléčná lišta, na které měla nádory. Až se pořádně zahojí, bude jí odebrána i druhá. S největší pravděpodobností ji čeká ještě operace nožky, protože jí nedrží koleno v jamce tak, jak by mělo,“ uvedla dočaskářka.

Barunku má v dočasné péči Lenka Krbcová | Jana Ulrichová

Stále jen rodila

Kromě toho, že je Barunka hluchá, měla těžký zánět dělohy a přerostlé drápy, které jí zarůstaly do tkáně na nohou. Původní majitel se jí vůbec nevěnoval, nic ji nenaučil, fenka nemá ani základní hygienické návyky. Jejím životním údělem bylo zřejmě jen rodit štěňata. „Veterinářka konstatovala, že podle nálezu na děloze opakovaně rodila. S největší pravděpodobnostní šlo o malou domácí množírnu,“ dodala paní Lenka.

Jen jako společnice

Až Barunka podstoupí všechny potřebné operace, a dá se dohromady také psychicky, bude hledat nový domov. Nejvhodnější by byla pro důchodce, který by ji měl jako společníka. „Hodila by se do klidného prostředí, pro někoho, kdo po ní už nebude vyžadovat žádné fyzické výkony. Chceme, aby dožila v pohodě tak, jak si zaslouží každý pes,“ řekla paní Lenka.

Barunka byla vážně nemocná, podstoupila operaci, další ji ještě čeká | Jana Ulrichová

Žijí z darů

Spolek Pes nejvěrnější přítel se stará o mnoho zvířat s podobným osudem jako Barunka. V současné době jich má pod svými křídly na sedm desítek. Péče o ně stojí statisíce, vše přitom jde z darů dobrovolníků. „Průměrné měsíční náklady na pejsky, které máme v dočasné péči, se pohybují kolem 200 tisíc korun. Bez pomoci ostatních bychom tuhle práci dělat nemohli,“ řekla Lenka Krbcová. Dodala, že 14 psů, kteří s ohledem na svůj zdravotní stav nemají šanci na adopci, mají v doživotní péči.

Jako hromádka neštěstí vypadala Barunka, když ji spolek přijal pod svá ochranná křídla | Jana Ulrichová

Najde domov?

Barunku a ostatní psy v péči spolku mohou zájemci podpořit prostřednictvím transparentního účtu, DMSkou a nebo účastí v aukcích na sociálních sítích. Tím největším darem je pro ně ale nový, milující domov. Pokud by ho chtěl někdo dát Barunce, může kontaktovat dočaskářku Lenku telefonicky na čísle 774 642 498 nebo písemně na e-mail lenka.krb@seznam.cz.