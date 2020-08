Největším problémem během letních měsíců je samozřejmě horko, které způsobuje nepohodu nejen lidem, ale i zvířatům. Mnohá jsou na něj dokonce ještě citlivější než jejich majitelé. Komora veterinárních lékařů proto doporučuje, pokud je třeba se zvířetem vyrazit na cestu autem, jet buď brzo ráno nebo dopoledne.

Auto se totiž velmi rychle vyhřeje a to dokonce pouhých pár minut poté, co vypnete klimatizaci. Zvířata by se proto ve stojících vozidlech nikdy neměla nechávat, už po půlhodině hrozí takové přehřátí, že nemusí cestu přežít. Nepomůže ani pootevřené okénko.

Silné bouřky a lijáky řádí v Česku. Sledujte radar Blesku. Kdy se vrátí vedra?

Stejně tak dělá zvířatům špatně horko v budovách. Mazlíčci by se nikdy neměli nechávat v malých uzavřených místnostech, hlavně pokud jsou orientované na jih nebo západ. A pokud není zbytí a zvíře zde musí zůstat, tak často větrat a podávat mu vodu. Pomůže například chlazení tlapek pomocí mokrého hadru nebo pet lahev napuštěná studenou vodou – o ní se může zvíře opřít a snížit tak svoji pocitovou teplotu.

Pozor na cestování do zahraničí

Co se týče samotného přesunu na dovolenou, zvíře by během celé cesty mělo mít dostatek vody a léky, pokud nějaké bere. Vyplatí se také vybavit zvířecími medikamenty proti průjmu, na zklidnění a proti parazitům – aktivita klíšťat je vysoká, navíc některá zvířata mohou na změnu prostředí reagovat velmi citlivě.

Nejlepší je však stresu zcela předejít, takže vzít jeho oblíbené hračky, deku či pelíšek a komunikovat s ním, aby se cítilo v bezpečí. Zvířata často následují svého majitele kamkoliv, někdy to ale dělají s určitým vypětím.

Koronavirus ONLINE: Lázeňské vouchery posvětila EU a Putinova dcera dostala první vakcínu

Pokud člověk cestuje s mazlíčkem do zahraničí, vždy je třeba si ověřit, jaké podmínky pro danou zemi platí. Obecně ovšem lze říct, že při přechodu hranic je vyžadováno očkování proti vzteklině, což by mělo být uvedeno v tzv. petpasu.

„Tato doporučení vypadají jako především pro psy, však také psi se svými pány cestují nejčastěji. Ale nezapomínáme ani na kočky či exotické ptáčky. Jenže zde jde většinou o přesuny jednorázové, a na kratší vzdálenosti, ale i tak je třeba s horkem počítat. Cestovat raději ráno, v horku přepravku či klec chladit mokrým ručníkem,“ uvádí veterinární komora.

Lepší než zbytečný stres je psí hotel

Komora také popisuje určité excesy, ke kterým během koronavirové doby v Česku došlo. Jak lidé ve zvýšené míře začali vyrážet na pěší túry do přírody, jejich psi z toho odcházejí se zraněními.

„V ordinacích jsme se setkali s řadou případů namožených svalů a rozedraných tlapek. Majitelé se totiž se svými psy vydávali na pořádné výlety, ne jen na krátké procházky, jenže jindy jen krátce venčení pejsci na takové túry nebyli zvyklí. A tlapky? Odřené a poraněné z kamenitých cest a skal. Pozor na ně a na možná poranění, kontrolovat, promazávat a ošetřovat,“ říká šéfka českých veterinářů Radka Vaňousová.

Svérázná množitelka má další psy. Úřady je znovu odeberou, štěňata skončí v útulku

Dalším špatným nápadem po dlouhých kamenitých túrách je vodní turistika se zvířaty. „Stává se módním trendem brát do lodě či na raft psa. Na selfíčku to vypadá pěkně, ale octne-li se pes přes palubu, natož někde na jezu, nastává problém,“ upozorňuje veterinární komora s tím, že je sice možné psa připoutat, ale nebude to pro něj při delší plavbě nic příjemného.

Závěrem veterináři připomínají, že jakékoliv cestování způsobuje zvířatům stres a pokud jim lidé nedokážou zajistit vhodné podmínky, pak je nejlepší nechat je doma u přátel nebo zajistit jiné hlídání. Možností jsou také psí a kočičí hotely.