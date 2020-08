Oskárka našli lidé na ulici v Dobřanech. Apaticky tam ležel a umíral hlady a vyčerpáním. Místní ho dva dny lhostejně míjeli, teprve třetí den se ho jedné dvojici zželelo. Díky ní se dostal pod ochranná křídla spolku Fousky, kde ho vykrmili, zbavili parazitů a vyléčili mu záněty v uších.

Nemocné srdce

Vyšetření, které Oskárek podstoupil, ale ukázalo, že má nemocné srdce, kvůli kterému musí brát doživotně léky. Vedoucí útulku Libuše Pelikánová se proto rozhodla poskytnout mu u sebe domov nastálo. Ukázalo se ale, že Oskar je seběvědomé zvíře, které se nesnese s každým.

Libuše Pelikánová chtěla dát Oskarovi domov nastálo, protože se ale nenese s jinými kočkami, nabízí ho k adopci | Jana Ulrichová

Ostatní šikanuje

„Hledáme mu domov, protože mu moc nesvědčí větší skupina kočiček. Je to dominantní kocourek a má sklony šikanovat ostatní. Má i divočejší hru,“ popsala vedoucí útulku s tím, že Oskar by se v novém domově snesl možná s vyrovnanou sebevědomou kočkou nebo klidným psem, ideální by pro něj ale bylo, kdyby zůstal jako zvířecí jedináček.

Musí na kontroly

Noví majitelé si musí být vědomi toho, že je Oskar nemocný. „Je denně odkázaný na léky, které nesmí vysadit. Vyšetření ukázalo, že jeho srdíčko se sice zlepšilo, je ale dobré ho monitorovat a jednou za rok udělat kardio vyšetření,“ dodala vedoucí.

Oskar ostatní kočky šikanuje, má rád i divočejší hry | Jana Ulrichová

Milý, mazlivý

Oskárek je jinak podle ní velmi kontaktní mazlivý kocourek, který může žít jak v bytě, tak i v domě, kde bude mít přístup na zahradu. Zahrada by ale měla být dobře zabezpečená. „Má ohromně milou povahu, chodí i k cizím lidem, což by se mu mohlo vymstít. Proto je potřeba mít Oskárka stále pod kontrolou,“ vysvětlila.

Z Oskara je teď krásný seběvědomý kocour, který miluje lidi | Jana Ulrichová

Koho kontaktovat?

Zájemci, kteří by chtěli dát Oskárkovi nový domov, mohou volat na číslo 722 178 087 nebo poslat zprávu na e-mail info@fousky.cz.