Kocourka vzal k ošetření u veterináře neznámý soucitný člověk, který si všiml, že je velmi znavený a sotva chodí. Vyšetření ukázalo následky krutého zacházení. „Dva chlapci ho natahovali za přední a zadní tlapky,“ potvrdil dobrovolník z útulku pro kočky v Humenném Radoslav Figula. O šokujícím případu informovala televize JOJ.

Nad počínáním dětí kroutí hlavou všichni - a problém vidí ve výchově. „Nás rodiče nemuseli vést k lásce ke zvířatům, my jsme to brali automaticky. Když děti vidí, že rodiče neubližují zvířátkům, tak to pak také samy nedělají,“ myslí si dobrovolnice Katarína Kočanová.

Trestně odpovědní rodiče

Podle televizí JOJ oslovené odbornice na právo by se před zákonem měli zpovídat rodiče chlapců. „Týrání zvířat je trestným činem. Rodič je trestně zodpovědný i za páchání přestupku dítěte,“ řekla advokátka Simona Čerevková. Problém podle ní ale je, že v praxi se těžko dokazuje, že matka nebo otec o záměru dítěte spáchat něco špatného věděli.

Podle Tomáše Kaliňáka, specializujícího se na vracení mazlíčků do náruče hodných lidí, kocourek alespoň na své trápení brzy zapomene a vyroste z něj spokojená kočka. Zvířata podle Tomáše tím, že žijí více dneškem, dokáží překonat i týrání a zase se radovat ze života jako předtím.