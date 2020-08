„Neměli šanci. Bylo to strašně rychlé. Vidět padat z takové výšky hořícího člověka, to je hrozný zážitek. To budu dlouho vidět před očima. Navíc to byla moje spolužačka,“ popsala děsivé okamžiky sobotního večera Kateřina Mirgová (18), bydlící nedaleko místa tragédie.

„Viděli jsme to na vlastní oči. Viděla jsem, jak se loučili. Objímali se, drželi se, ale ten tlak a žár, to už nešlo udržet. Myslím, že to byl bratr, kdo se tu holku snažil udržet. Pak jsem viděla, jak mu vyklouzla z rukou a padala, a při tom jí hořela záda. On to vzdal a šel za ní,“ řekla svědkyně tragédie a dodala: „Já jsem ji znala. Chodily jsme spolu na základku. Jmenovala se Nikola a čekala miminko, holčičku. Byla v osmém měsíci. Byla to pohodová, usměvavá, veselá holka.“

Poté, co viděla padat hořící spolužačku, šla raději pryč. „Jen jsem se ohlédla a viděla jsem ještě padat jejich babičku. Podívala se za sebe a pak padala dolů. Byla to hrůza,“ konstatovala očitá svědkyně a dodala: „Nejhorší je, že ten, co to udělal, jim nedal žádnou šanci. Sám přitom šel bezpečně po schodech dolů a před domem se ještě chlubil tím, co udělal.“

