Bohumín dnes odpoledne zasáhla tragédie, která nemá v novodobých dějinách České republiky obdoby. Při požáru panelového domu zemřelo 11 lidí, z toho 3 děti. Šest lidí uhořelo v bytě, pět přišlo o život poté, co se pokusili zachránit si život skokem z 11. patra domu. Děsivé na už tak hrozivé tragédii je navíc fakt, že se podle všeho jednalo o žhářský útok. A policie už v souvislosti s požárem zadržela jednoho muže. Proč to udělal? Mluví se o vyhrocených sousedských sporech!

Svědkyně tragického požáru v Bohumíně na Karvinsku, při němž zemřelo 11 lidí včetně tří dětí, dnes novinářům řekla, že policie na místě zadržela jednoho muže. Tvrdil, že požár založil úmyslně. Žena popsala, že z oken skákali hořící lidé. Policejní mluvčí Tomáš Kužel následně novinářům potvrdil, že policie zadržela jednu osobu.

„Je to strašná tragédie a nechtěla bych, aby to někdo zažil. Viděla jsem pět lidí, jak vyskočilo z okna,“ uvedla Karin Šípková, která bydlí ve třetím patře domu, v němž hořelo. Řekla, že z místa utíkala i s malým vnukem.

Svědkyně řekla, že volala hasiče a zhruba do dvou minut na místo přijeli policisté. „Zatkli pána a ptali se ho, jestli on to zapálil, a on jim řekl úplně klidný: ‚Ano, zapálil‘,“ uvedla Šípková. Konkrétní důvod muž podle ní neřekl. „Začala jsem na něj křičet, že tady bydlí lidi a on si jen tak zapálí dům,“ řekla žena. Podle ní policie muže odvedla v poutech do auta.

„Proslýchá se tady, že to byly asi nějaké rodinné neshody, že se s nimi pohádal, a tím pádem to prý podpálil,“ doplnila Šípková. Dodala, že dům nebyl nijak problematický. O tom, že důvodem nelidského žhářského útoku měly být sousedské spory, mluvil také ministr vnitra ČR Jan Hamáček. Ten doslova uvedl, že kvůli požáru v Bohumíně pracuje policie s verzí, že šlo o úmyslné zapálení, Zadržený na sebe upozornil, asi šlo o sousedské spory, uvedl místopředseda vlády.