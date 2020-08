Svědkyně prozradila otřesné detaily o Bohumíně: „Žhář má na svědomí syna Lukáše (†30) i svého vnoučka!“

Vraždícím monstrem v Nerudově ulici měl být podle svědků Zdeněk K. (55)! Právě on měl rozlít a zapálit hořlavinu v bohumínském příbytku svého syna Lukáše K. (†30). Údajně tak kvůli němu bolestivě zemřel jeho syn, snacha, vnouček a dalších 8 lidí!!

„Oni se pořád nějak hádali, chlastali, ale kdo mohl tušit, že to takto skončí,“ podivuje se sousedka z domu, v jehož 11. patře vypukl ničivý požár. Založit ho měl úmyslně v bytě svého syna Lukáše jeho vlastní otec Zdeněk!

„On měl polít něčím dveře a zapálit vchod, aby se nikdo nedostal z bytu ven. Proto někteří uhořeli a jiní skákali z okna, nemohli vyjít ven živí, nedal jim šanci, a ještě se k tomu venku hrdě hlásil!“ rozhořčila se sousedka.

Tomu, co se během tragické soboty v Bohumíně odehrálo, napovídá i vyjádření místostarosty Igora Bruzla: „Je to náš dům a naši nájemníci, takže o nich něco víme. Bydleli tam dlouhodobě. Mám informace, že to nejsou sousedské spory, ale vyřizování nějakého, spíše rodinného problému,“ řekl České televizi.

Podle svědků se některým osobám lapeným v ohnivém pekle podařilo přelézt na balkon u sousedů, a tak se zachránit. Další ale plamenům podlehli. Byly mezi nimi i 3 děti. Zahynul i rodinný pejsek. Pět zoufalých lidí prchalo před plameny skokem z 11. patra. Většina se k zoufalému kroku měla odhodlat bez ohledu na to, že hasiči ještě dole nestačili umístit záchrannou plachtu.

Požár vypukl v Nerudově ulici v části Nový Bohumín krátce před 18:00, konkrétně v 11. patře. Šest lidí, včetně tří dětí, zemřelo v bytě. Dalších pět lidí poté, kdy se snažili před ohněm uchránit skokem z domu. Během požáru bylo deset lidí zraněno, včetně dvou hasičů a policisty. V nemocnicích zůstávalo dnes dopoledne pět lidí.