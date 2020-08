V Bohumíně na Karvinsku bude dnes pokračovat vyšetřování tragického požáru, při němž v sobotu zemřelo 11 lidí, a podle dostupných informací to vypadá, že vše má na svědomí žhář. Další obyvatelé by se dnes mohli vrátit do domu. Stále v něm ale nejde elektřina ani plyn. Mluvčí hasičů Lukáš Popp také řekl, co už během noci vyšetřovatelé ve vyhořelém bytě našli.