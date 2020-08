Šipkova matka a babička žijí v domě, kde došlo k hrůzné události, na parkovišti před domem si prý všiml lehkého dýmu, který se z bytu linul. „Řekl jsem matce, ať volá hasiče. Krátce na to jsem slyšel volat lidi o pomoc z balkonu,“ popsal pro iDnes muž, který byl prý v minulosti u dobrovolných hasičů, a proto se domnívá, že zásah mohl být rychlejší.

Pak už prý viděl jak se několika lidem povedlo dostat na vedlejší balkón, další už ale skákali dolů a záchranné složky údajně nic nedělaly. „Oni nenafukovali tu plachtu hned po příjezdu, ale až tam už byli mrtví lidi,“ dodal s tím, že údajně trvalo desítky minut než začal zásah a jeho matka to má změřené, tvrzení hasičů, že přijeli do pár minut ho prý rozčílilo.

Za pravdu mu dává také jiná svědkyně Karin Šípková. „Lidi už hořeli, tak skákali z toho předního okna. Nejdřív vyskočila ta paní a za ní začali skákat ostatní. To bylo jedno za druhým. A hasiči teprve potom vytáhli plachtu (…) a než začali hasit...“ řekla pro ČT podle ní také policisté zatkli muže, který se přiznal k tomu, že dům zapálil.

„Co vím z doslechu, tak prý tam byla oslava a došlo na nějaké vyřizování účtů kvůli ženské,“ popsal možné důvody útoku Šipka. Policejní ředitel Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel potvrdil, že policie zadržela podezřelého. „Našli jsme stopy, které signalizují, že byly použity hořlavé kapaliny,“ uvedl pro ČT Lukáš Popp velitel hasičské stanice v Ostravě Porubě. Vyšetřování bude pokračovat během neděle a byly také nařízeny soudní pitvy obětí.

Hasiči ovšem odmítají, že by při zásahu jednali nedostatečně rychle, podle nich byl problém v tom, že se požár rozšířil během velmi krátkého časového úseku. „Pro nás je do jisté míry ne úplně normální, že velmi rychle došlo k rozvoji požáru v celém bytě. To je věc, která se nepochybně podepsala na tom, že v tom bytě uhořelo šest osob,“ vysvětlil Miroslav Vlček ředitel HZS Moravskoslezského kraje. „Požár šel po fasádě. Chyběly desítky sekund a mohli jsme mít nafouknutou seskokovou matraci a ty následky by nebyly tak tragické," dodal.

„K dotazům na rychlost výjezdu HZS v Bohumíně - první hlášení o požáru přijato 17:49, jednotka vyjela za 1:30, na místě 17:54,“ uvedl na twitteru Jan Hamáček s tím, že v neděli bude zveřejněn přesný časový harmonogram události.