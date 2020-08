Před lety, když byla ještě Ilse Uyttersprotová starostkou, objevily se na internetu záběry, které jí znepříjemnily život. Skupinka polských turistů ji totiž natočila na věži paláce Olite na severu Španělska, kde měla sex se svým tehdejším partnerem. Video bylo původně natočeno už v roce 2011, ale zveřejněno bylo až v roce 2016. Žena přišla z práce domů dříve: Přistihla chotě, jak zneužívá dívku (14) na manželské posteli!

„Je to velmi náročné období pro mě, moji rodinu, a především syny,“ řekla k tomu tehdy starostka. „Je to soukromá věc a byl to můj snoubenec. Stalo se to před 4 lety, není to politicky relevantní,“ dodala tehdy na twitteru. Podle informací 9 News se následně snažila, aby video z internetu zmizelo. To se však nikdy docela nepodařilo, a na internetu je dostupné dodnes.

S posledním partnerem ji však potkala ještě větší smůla. Realitní agent Jurgen D. (49) je totiž zřejmě tím, kdo starostku zavraždil. On sám prý má nemalé psychické problémy. „Není na tom dobře. Ví, že jeho život skončil," řekl právník obviněného Krist'l De Paepe. Podle něho měla dvojice partnerské problémy a chodili společně k psychologovi. Jurgen údajně vraždu neplánoval a vypěnil a spící partnerku zabil kladivem. Údajně šlo o nějaký zkrat. Vrah prý ani neví, proč to udělal.