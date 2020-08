O šokujícím posunu v případu Lucie z Rovenska informovali v pátek liberečtí policisté. „Kriminalisté obvinili muže z dvojnásobné vraždy. Muži obviněnému ze zvlášť závažného zločinu vraždy hrozí až výjimečný trest,“ uvedli.

Máma Lucie zmizela uprostřed noci

Policisté popsali, že v pondělí 27. července prostřednictvím linky 158 přijali oznámení od náhodného svědka, který upozornil na nález těla ženy v katastru Rovenska pod Troskami. „Zjistili jsme, že se jedná o pohřešovanou 35letou ženu z Jablonecka, která zmizela v sobotu 25. července po návštěvě restaurace v centru Rovenska,“ sdělili policisté. U toho ale nezůstalo.

Další tělo našli ve středu!

„Tělo další mrtvé ženy nalezl opět náhodný svědek, na jezu řeky Jizery v Turnově, ve středu 5. srpna. V tomto případu se jednalo o 39letou ženu ze Semilska“ informovali. Upřesnili, že vzhledem k tomu, že k oběma případům došlo za nejasných okolností, a nebylo tedy možné vyloučit cizí zavinění, oba nálezy si převzali kriminalisté Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

Podezření vedlo k muži z Kutnohorska

Liberečtí policisté po nashromáždění potřebných důkazů obě události kvalifikovali jako zvlášť závažné zločiny vraždy. A pak už šli takřka najisto. Ve středu odpoledne zadrželi 42letého muže z Kutnohorska. „Ve čtvrtek 6. srpna vyšetřovatel služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Libereckého kraje obvinil 42letého muže ze zvlášť závažného zločinu vraždy, kterého se na obou ženách dopustil,“ sdělila policie s tím, že obviněnému v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v rozpětí od patnácti do dvaceti let nebo výjimečný trest.

Jde o sériového vraha?

Jak portálu iDnes sdělil policejní mluvčí Vojtěch Robovský, muž se k činům doznal a má mít za sebou již trestní minulost. Portál uvedl, že podle jeho informací muž už dokonce dříve vraždil! Pokud by se veškerá tato podezření potvrdila, znamenalo by to, že kriminalistům padl do rukou sériový vrah! Za toho je totiž označen takový pachatel, který si během svého řádění postupně v různých časových obdobích připsal tři a více obětí.