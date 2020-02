Víc než 25 let od násilné smrti šestiletého Rikkoho Neava z anglického města Peterborough se policii zřejmě konečně podařilo dopadnout vraha. K překvapení všech šlo o Jamese Watsona, kterému bylo v době činu pouhých 13 let! Policie z vraždy původně obvinila Rikkiho matku Ruth, která si odseděla šest let ve vězení.