Belgičanka Ilse Uyttersprotová (†53), bývalá starostka belgického města Aalst, byla v úterý 4. srpna zavražděna, a to pravděpodobně svým partnerem Jurgenem D. (49). Ten se přiznal na policii, která celý případ včetně motivu vraždy stále vyšetřuje. Podezřelý byl již jednou usvědčen z nebezpečného sledování.

Podle současného starosty města Christopha D'Haese se pachatel nahlásil policii sám, zatím však nebylo zveřejněno příliš podrobností. Podle všeho však šlo o nepolitický zločin, motivace k vraždě byla zřejmě osobního charakteru. Matku dvou malých synů měl zavraždit kladivem.

Záhadná smrt pohřešované Lucie (†35): Drsný vzkaz rodiny na parte!

Navíc to prý nebylo poprvé, co obviněný realitní agent Jurgen D. (49) vztáhl ruku na ženu. Jak informovala belgická média, již v minulosti pronásledoval a bil svou bývalou přítelkyni a v roce 2014 byl odsouzen k půl roku odnětí svobody. „Možná to nevěděla, nebo se mu pokusila pomoci. Měla dobré srdce a pozitivní přístup, často stála za slabými,“ promluvil o své předchůdkyni D'Haese.

Zabili a upekli homosexuála! Končící šéf pražské zásahovky promluvil o děsivých případech a náročné práci

Bývalá starostka úřadovala v Aalstu od roku 2007 až do roku 2013. Vždy byla svému městu oddaná a za svými názory si stála. „Mnoho lidí ze širokého okolí znalo Ilse osobně, stejně tak i kolegové z parlamentu.. Tato velmi smutná zpráva zapůsobila na všechny,“ řekl pro VTM Nieuws předseda strany CD&V Joachim Coens.

Sedm let od vraždy Moniky (†36) a Klárky (†8) Kramných: O hroby se starají znepřátelené rodiny

Ilse Uyttersprotovou se před devíti lety stala celosvětově známou kvůli již tehdy několik let starému videu, na kterém údajně s partnerem souloží na hradní věži, během dovolené v Turecku. Měla ji při tom natočit skupinka pobavených polských turistů.