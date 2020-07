Už je to sedm let, co na dovolené v Egyptě vyhasly životy Moniky (†36) a Klárky (†8) Kramných. Za jejich vraždu byl pravomocně odsouzen manžel a otec Petr Kramný (42). Ten od počátku odmítal, že by v jejich smrti měl prsty. Tragédii připomínají dva hroby v Karviné, které opečovávají znepřátelené rodiny.