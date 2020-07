Zachovala se jako bezcitné zvíře a možná za to zaplatí vlastním životem. Perverzní matka Lisa Snyderová (36) z amerického Berks County v Pensylvánii je obviněná z dvojnásobné vraždy svých dětí poté, co se uchýlila k zoofilnímu sexu s pitbulem. Hrozí jí za to trest smrti.

Snyderová se nejdříve oddávala sexuálním radovánkám s pitbulem. Když na ní zvíře vykonávalo orální sex, vyfotila si ho při tom a odpornou fotografii poté poslala neznámému muži po facebooku. „Koukej, tati, líže mi frn*u,“ napsala mu. Policie později našla snímek v jejím telefonu.

Oběšeni na vodítku

I když se z jejího počínání normálnímu člověku zvedá žaludek, není to zdaleka to nejhorší, co měla provést. Žena je totiž obviněná z vraždy svých dvou dětí – dcery Brinley (†4) a syna Connera (†8). Děti podle obžaloby postavila na židle, dala jim vodítko kolem krku a následně je oběsila. Matka měla sex s pitbulem a pak oběsila své dvě děti (†4 a †8). Usvědčit ji má neuvěřitelný důkaz

Když byly děti nalezeny mrtvé, tvrdila Snyderová, že Conner zavraždil nejdříve svou sestřičku. Poté se měl podle ní zabít sám kvůli šikaně ve škole. Matka tvrdila, že jí syn povídal o tom, že chce zemřít, ale nechce odejít sám. Jejím lžím ale nikdo neuvěřil. Policejní vyšetřování odhalilo, že chlapec měl hodně přátel.

Matka: Zaplaťte mi právníka