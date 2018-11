Češku Evu prý v Mexiku zotročil a předhodil na sex zvířatům: Utekla, nebo ji ukrývá policie?

Nitky složitého případu po částech rozplétá mexický deník La Vanguardia. Vyšlo najevo, že 16. října v 02:35 tamního času se na linku bezpečí Centra pro spravedlnost a posílení postavení žen (CJEPM) v Saltillu dovolala žena a žádala o pomoc.

Češku Evu v Mexiku dlouhé měsíce znásilňoval lékař. Došlo i na zoofilii

Zvrhlé praktiky

Agentům úřadu pak řekla, že už přibližně dva roky ji v domě u Lomas Verdes v Saltillu zadržuje jistý Carlos David N., který o sobě prohlašuje, že je lékař. Eva sama uvedla, že pochází z České republiky a španělsky umí jen trochu.

Z její výpovědi se usuzuje, že Mexičan si ji do své vlasti přivezl a tam ji nutil k různým sexuálním aktivitám, včetně styku se zvířetem a skupinových masochistických praktik pro hosty, které zval. Agentům později ukázala spoustu ran a pohmožděnin, které měla hlavně na rukou. Podrobila se také menší operaci a začala plně spolupracovat na vyřešení případu.

Kam zmizela?

Další verze kauzy se ale rozcházejí: podle prvních zpráv Eva utekla z nemocnice a nikdo ji nemohl najít. CJEPM se dostalo pod palbu kritiky, že si spolupracující oběť nepohlídalo.

Centrum ale vydalo prohlášení, že Evu si převzala Justiční správa, což prý naznačuje, že Češka byla zařazena mezi informátory a svědky vyšetřovatelů. Skrývat se má – už i se svou rodinou – na utajeném místě a má být fyzicky zcela v pořádku.

David najal nájemného vraha na manželku Lucii: Češku rozčtvrtil v Mexiku! Po 10 letech se pokouší dostat z vězení

Na Mallorce drapli Čecha za stalking!

Španělská policie zadržela na Mallorce Čecha (28) podezřelého ze stalkingu krajanky (22). Ta vyšetřovatelům sdělila, že ji muž obtěžoval už v Praze. Dokonce jí měl do auta nainstalovat sledovací zařízení, načež mu soud zakázal se k dívce přibližovat. On za ní přesto vyrazil do města Palma de Mallorca, kde byla na dovolené s kamarády. Zavolala tedy policii, která slídila zatkla.