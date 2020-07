Ukrajinec Maksym Andrijev si za ubodání dvou krajanů v ubytovně na Pardubicku odpyká 18 let vězení. V úterý o tom pravomocně rozhodl pražský vrchní soud, který zamítl mužovo odvolání. Součástí trestu je i cizincovo vyhoštění z Česka na neurčitou dobu a nově také povinnost nahradit pozůstalým škodu ve výši 1,2 milionu korun.

"Bylo bezpečně prokázáno, že pachatelem trestného činu byl obžalovaný," konstatoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Uložený trest je podle něj ještě mírný. Třiatřicetiletý Andrijev přijel do České republiky za prací loni v říjnu, zhruba měsíc před dvojnásobnou vraždou. Při oslavě první výplaty se pak 17. listopadu v opilosti dostal do hádky s dvěma dalšími Ukrajinci ve věku 43 a 53 let, s nimiž měl spory už dříve a kteří s ním sdíleli penzion v Opatovicích nad Labem.

Nejdříve se s muži popral, později je pobodal. Jednomu zasadil 19 a druhému sedm ran. Oba muži zemřeli na místě. Andrijev otřel vražednou zbraň a dal ji jedné z obětí do ruky, poté si sbalil věci a z ubytovny odešel. Přes Hradec Králové se dostal do Prahy, kde si koupil jízdenku na autobus do Kyjeva. Na polsko-ukrajinských hranicích ho však zadržela policie. Tvář Ivana (†22), který vraždil ve škole: Šikanovali ho kvůli rozštěpu, řekl spolužák

"Trvám na tom, že to nebyla úmyslná vražda. Byl jsem v afektu. Nikdy jsem v podobné situaci nebyl, byl jsem v panice a šoku, nevěděl jsem, co mám dělat," popsal dnes obžalovaný. "Byli agresivní, opilí, neměl jsem čas přemýšlet a instinktivně jsem se bránil," dodal. Připustil, že kdyby mohl vrátit čas, udělal by něco jinak.

Andrijev doposud nebyl trestaný. Hájil se tím, že jeho čin byl nutnou obranou. Muži prý na něj vrhali divné a nenávistné pohledy a tropili si z něj sprosté žerty. Uvedl, že kuchyňský nůž na něj nejprve vzali oni a on jim ho vytrhl a začal s ním šermovat před sebou. Popřel, že by mužům zasadil tolik ran, kolik tvrdila obžaloba. Konečný počet bodnutí vysvětloval tím, že oba muže nakonec usmrtil nějaký "skrytý nepřítel". Muž podezřelý z únosu Maddie brutálně zbil svou přítelkyni (17): Našla u něj fotky zneužívaných dětí

Podle soudů je ale vyloučené, že na muže zaútočil ještě někdo další. "Úvahy o tom, že by na oba zraněné zaútočila ještě nějaká další jiná osoba, jsou naprosto absurdní," podotkl Zelenka. Stejně tak odmítl i tvrzení o nutné obraně. Poukázal mimo jiné na to, že Andrijev bodal i v době, kdy útok jeho soků skončil.