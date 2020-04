Za loňskou dvojnásobnou vraždu poslal soud v Pardubicích Ukrajince Maksyma A. na 18 let do vězení. Vyhostil jej také na dobu neurčitou z Česka. Rozsudek není pravomocný, Ukrajinec se proti němu na místě odvolal. Zůstává ve vazbě.

Nyní třiatřicetiletý Maksym A. přijel do České republiky loni 6. října za prací. Při oslavě první výplaty 17. listopadu se v opilosti dostal do hádky s dvěma dalšími Ukrajinci ve věku 43 a 53 let, spory s nimi měl už předtím. Nejdříve se s nimi popral, později jej chtěli napadnout nožem. Když jim ho vytrhl, snažil se utéci, oba jej však pronásledovali a útočili na něj. Lukáše (†22) brutálně zavraždili a tělo zakopali v lese! Po pěti letech zatkli dva podezřelé

Před soudem tvrdil, že každého třikrát až čtyřikrát bodl, ale ne vážně, a také jim nastříkal do obličeje obranný sprej. Podle soudních znalců jim však zasadil v jednom případě 19 a v druhém sedm ran, často vedených na životně důležité orgány a se značnou intenzitou.

Muži poté podle Maksyma leželi na podlaze, ale žili, útočník nůž otřel a dal jej jednomu z nich do ruky. Poté si vzal věci, odešel z ubytovny a vlakem dojel přes Hradec Králové do Prahy, kde si koupil jízdenku na autobus do Kyjeva. Policie ho zadržela na polsko-ukrajinských hranicích.

„Zranění rozhodně nejsou obranného charakteru," uvedla předsedkyně senátu Anna Sobotková. Obhajobě Maksyma, že muže později smrtelně zranil někdo jiný, neuvěřila. K tíži mu přičetla, že po sobě „zametal stopy", utekl z místa činu a nepřivolal napadeným pomoc. Oba zemřeli kvůli zranění srdce během několika desítek vteřin či pár minut.