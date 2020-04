Na Uherskohradišťsku došlo v sobotu odpoledne k vážné nehodě. Třiadvacetiletá Denisa S. (23) nezvládla ve zrádných buchlovských kopcích jízdu ve svém milovaném sportovním Audi S7, s nímž na sociální sítě házela jednu fotku za druhou. „Žena jela ve směru od Brna na Uherské Hradiště. V úseku klesání při průjezdu levotočivé zatáčky nepřizpůsobila rychlost jízdy, dostala smyk a přejela do protisměru, kde prorazila svodidla,“ uvedla mluvčí policie Simona Kyšnerová. Táta s dětmi napálil do domíchávače: Dva těžce zranění, do vzduchu musel i vrtulník

Mladá řidička následně se svým autem vjela do lesa. To navíc začalo hořet. Od něj vzplály okolní i stromy. Podle mluvčího záchranné služby Zlínského kraje Petra Olšana utrpěla posádka auta velmi vážná poranění včetně popálenin na dolních a horních končetinách.

Kvůli vážným, podle Olšana až kritickým zraněním, musela záchranná služba na místo povolat dva vrtulníky z Brna a z Ostravy. „Řidičku záchranáři převezli do nemocnice v Brně. Devatenáctiletou spolujezdkyni a dvacetiletého spolujezdce pak záchranáři letecky transportovali do nemocnic v Ostravě a Brně,“ dodala Kyšnerová. Alkohol byl u řidičky vyloučen.