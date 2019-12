Ostravský masový vrah Vitásek „hrál o čas“: Útěk zmařil klíčový svědek!

V úterý ráno vešel vrah Ctirad Vitásek (†42) do čekárny ostravské fakultní nemocnice a začal střílet. Zanechal za sebou 6 mrtvých a 3 zraněné. Pak se dal na útěk. Po ozbrojeném a nebezpečném útočníkovi pátraly tři hodiny stovky policistů a dva policejní vrtulníky. O jeho dopadení ale nakonec rozhodl jediný telefonát!

Několik minut po sedmé hodině ranní vstoupil v úterý do budovy Fakultní nemocnice Ostrava Ctirad Vitásek (†42) do té doby asi nenápadný chlapík. Vše se ale během několika minut změnilo. Před tím ale stihl obejít několik oddělení nemocnice. Tragický osud jedné rodiny: Bratrance masového vraha z Ostravy rozstříleli samopalem

Když se mu po několika minutách podařilo najít plnou čekárnu lidí na traumatologickém oddělení, začal doslova hororový scénář. Vzal svou nelegálně drženou zbraň ČZ 75 a začal bez milosti střílet. Zabil šest lidí, další zranil. Jedna žena doteď bojuje o život.

Po spáchání krvavého masakru vyrazil Ctirad Vitásek (†42) za svými rodiči do Jilešovic na Opavsku. Zatímco celá Ostrava pátrala po nebezpečném zabijákovi on se už svěřoval matce s tím, co má na svědomí.

Práskla ho máma!

Policie mezitím hledala po Ostravě lidi v červených bundách, jiné vodítko v tak krátké době po činu neměla. Teprve později upřesnila, jak vrah vypadá, a v jakém voze odjel. ONLINE: Střelba ve FN Ostrava! Šest mrtvých! Zraněná žena bojuje o život

Klíčový směr policistům udal jediný telefonát. Podle MF DNES jim zavolala Vitáskova matka, která syna udala a prozradila, kam směřuje. Do Děhylova, kam masový vrah mířil, vyrazil vrtulník se zásahovou jednotkou a několik pozemních hlídek. Když auto policisté vypátrali a začali ho pronásledovat. Vrah podle všeho vůbec neměl v úmyslu se jen tak vzdát. Začal ale zmatkovat. Vjel do zákazu vjezdu, odkud nebylo cesty zpět. Věděl, že už neuteče.

Než policie stačila s vrtulníkem sednout na zemi, Zabiják vzal svou zbraň a otočil ji proti sobě. Prostřelil si hlavu. Po výstřelu ještě žil. Policisté ho vytáhli z auta a lékaři začali okamžitě s resuscitací. Vitásek po půl hodině pak zemřel.

