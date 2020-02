Běženci sice Česko nezaplavují, ale čas od času policisté či celníci některé zadrží. Pak je třeba určit jejich věk. Starší osmnácti let totiž mohou být vráceni do země, odkud přišli, mladší putují na českou sociálku. Co když mlčí a nechtějí přiznat, kolik jim je? Zasáhne rentgen! Na něm se určuje takzvaný kostní věk.

Jeden z posledních případů? Pět imigrantů z Vietnamu k nám před pár dny převážel řidič ze Slovenska. Když ujížděl před policejní hlídkou, »zaparkoval« v řece Olšavě na Uherskohradišťsku.

Posádka se rozutekla, policie zahájila pátrání a ráno pomocí vrtulníku a psovoda našla prochladlé cizince. Běženci neměli doklady a nechtěli prozradit svůj věk. Na základě rentgenových snímků skeletu rukou a zápěstí lékaři určili, že tři muži jsou starší 18 let a dva tohoto věku ještě nedosáhli!

„Dělá se to pokaždé, když neznáme totožnost a nemůžeme ji jiným způsobem zjistit. Zpravidla běženci uvádějí nižší věk, než jim skutečně je. Pokud nedosáhnou 18 let, předají se orgánu sociálně právní ochrany dětí. Jinak se vrátí do země, odkud k nám přišli,“ řekla Blesku mluvčí policie Lenka Javorková.

Ubral si 3 roky

Další případ, kdy musel jít rentgen do »akce«? „Loni policie zadržela na Uherskohradišťsku čtveřici z Afghánistánu. Jeden tvrdil, že je mu 16 let. Rentgen však odhalil, že je mu nejméně devatenáct, a musel opustit republiku,“ dodala mluvčí.

Usvědčí je speciální vyšetření

Jde o vyšetření „kostního věku“. „Vždy se snímkuje levá ruka. Kousek předloktí, zápěstí a prsty až po konečky. Uvádí se, zda je to muž, či žena a rok narození, který sdělí. Existují standardy – obrazy rentgenových snímků u dětí a mládeže do 19 let. Proti nim se pak posuzuje skutečný snímek. Určuje se, zda odpovídá kalendářnímu věku,“ vysvětlil Jiří Tesař (52), primář oddělení zobrazovacích metod Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Při růstu skeletu probíhá tzv. proces osifikace, kdy se dosud neviditelné části kostí zobrazí na rentgenovém snímku. U dětí ještě nejsou části osifikované – zkostnatělé. „Určit rozdíl mezi věkem například 3 až 5 let je daleko jednodušší než mezi věkem 17 až 19 let. Na snímku jsou vidět růstové zóny – epifyzární štěrbiny. Patrné jsou na vřetenní kosti, záprstních kůstkách i článcích prstů. Pro určení vyššího věku je nejdůležitější vřetenní kost. V 19 letech bývají zpravidla všechny štěrbiny již uzavřeny,“ vysvětlil primář.