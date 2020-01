V Otrokovicích na Zlínsku v pátek odpoledne havarovala sanitka, která převážela do zlínské nemocnice ženu těžce zraněnou při jiné dopravní nehodě. Se sanitkou se srazil osobní vůz, zranění utrpěli všichni lidé ze sanitky s tříčlennou posádkou i řidič osobního vozu. Rozsah jejich zranění zatím není znám, sdělila ČTK zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková. Nehoda zkomplikovala dopravu na hlavním tahu ze Zlína do Otrokovic v době odpolední dopravní špičky, policisté řídili dopravu několik hodin.

„Řidič sanitky jel se zapnutým výstražným světelným i zvukovým znamením, aby byl v nemocnici co nejdříve. Při jízdě po ulici Zlínská v Otrokovicích předjížděl vozidla jedoucí v jeho jízdním pruhu. Přitom mu do cesty vjel z vedlejší komunikace třiačtyřicetiletý řidič vozidla Volkswagen Sharan, který chtěl od autobazaru odbočit vlevo do Otrokovic," uvedla mluvčí. Zraněné odvezli záchranáři do nemocnice.

Sanitka převážela ženu, která se zranila při nehodě u Nedakonic na Uherskohradišťsku. Třiadvacetiletý řidič dodávky jel ve směru od Zlechova do Nedakonic, třiašedesátiletý řidič nákladního vozidla vyjel z vedlejší silnice, nedal dodávce přednost a vozidla se srazila. „Senior vyvázl z nehody bez zranění, mladého řidiče převezli záchranáři do nemocnice v Uherském Hradišti s lehkým zraněním a jeho o rok starší spolujezdkyni potom převáželi záchranáři s těžkým zraněním do nemocnice ve Zlíně," uvedla mluvčí.

Dechové zkoušky byly u všech řidičů při obou dopravních nehodách negativní. Předběžně vyčíslená škoda na vozidlech činí u nehody u Nedakonic 600.000 korun, u nehody v Otrokovicích potom 400.000 korun. Silnice v Nedakonicích byla kvůli vyšetřování dopravní nehody uzavřená. "Míru zavinění jednotlivých účastníků šetří u obou dopravních nehod dopravní policisté společně s kriminalisty," uvedla mluvčí.