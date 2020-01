K nehodě došlo večer na silnici z Krupiny do obce Devičie. Třiačtyřicetiletý Dušan tam ze zatím neznámých důvodů přejel do protisměru a čelně se střetl s autobusem.

Linkový autobus, do kterého muž narazil, jel z obce Šahy do Zvolena a v době nehody v něm sedělo sedm cestujících. Šofér (54) autobusu vůbec netušil, že se na něho osobní vůz vyřítí. Když zničehonic uviděl dvě přední světla automobilu, neměl šanci zareagovat. Řidič osobáku Dušan nehodu jednoduše přežít nemohl.

„Při dopravní nehodě bohužel zemřel muž, záchranáři mu nedokázali pomoci. Dvě ženy utrpěly lehká zranění a po ošetření lékařů je nebylo třeba převážet do nemocnice,“ uvedla mluvčí záchranářů Alena Krčová pro portál Nový Čas.

Zatím není vůbec zřejmé, proč Dušan za volantem přejel do protisměru a do autobusu narazil. Údajně se spekuluje o nepozornosti nebo o mikrospánku. Svědci, kteří ale Dušana v den jeho smrti viděli naposledy, uvedli, že se měl drsně pohádat se svou manželkou a před nehodou byl na cestě za ní. Jakou to ovšem při tragédii sehrálo roli, zůstává nejasné.

Komunikace byla po nehodě několik hodin uzavřená. Podle policie u řidiče autobusu vyloučili přítomnost alkoholu v krvi. U zesnulého muže to musí určit soudní pitva. Policie případ dál šetří.

Jak uvedl Nový Čas, na téměř totožném místě se stala děsivá nehoda už v roce 2016. Tehdy se tam srazil autobus s kamionem. Při nehodě zahynula seniorka (†88), která seděla za řidičem. Šofér autobusu upadl po nárazu do kómatu.