Na českých silnicích umírá méně lidí, ale přibývá agrese. Jsme mistry „vytrubování“

„Od roku 2009 neustále stoupá počet dopravních nehod, samozřejmě i s tím, že stoupá počet dopravních vozidel. Dříve byl ale nárůst nehod o 5 procent, nyní meziročně stoupáme o 2 procenta,“ informoval média náměstek policejního prezidenta Martin Vondrášek s tím, že se počet dopravních nehod zvýšil o 3 tisíce na 107.572. Přidal ale optimistickou zprávu.

V roce 2019 se snížil počet lidí, kteří při nehodách zemřeli. Bylo jich 547, o 18 méně než v roce 2018. ONLINE: Děs na místě neštěstí: Rozervaný Boeing, pytle s mrtvými a ohořelé oblečení

Nejhůře ze statistiky vyšel srpen, během kterého na silnicích zemřelo 32 lidí. Nejméně obětí si nehody vyžádaly v lednu, bylo jich 25. „Za nejtragičtější den považujeme 11. listopad, kdy na silnicích zahynulo 8 osob,“ doplňuje ředitel dopravní policie Jiří Zlý.

Vedle menšího počtu úmrtí se policie „raduje“ i u klesajících čísel v kolonce vážná zranění. S vážným zraněním v nemocnicích skončilo 2110 lidí, což je o 355 méně než o rok dříve.

Dopravní policie varuje před zvyšujícím se počtem nehod motorkářů, které bývají smrtící. Loni přišlo o život 73 motocyklistů, což je ve srovnání s ostatními kategoriemi největší nárůst, jak doplnil Zlý.

Alkohol, drogy i jízda bez helmy

Alarmující je pak počet opilých, které policie chytila za volantem. Bylo jich 7 tisíc, další 2 tisíce šoférů se proháněly v autě pod vlivem drog. Bez řidičáku se pak nebály vyjet na silnice 2 tisíce lidí.

Za tragický pak považuje Zlý fakt, že 77,8 procenta cyklistů jezdí v ČR bez helmy. „Přitom jim to mohlo kolikrát zachránit život,“ doplnil s tím, že v loňském roce zemřelo 36 cyklistů.

Vedle cyklistů jsou ve statistice chodci. O život jich přišlo 93, z toho tři malé děti a velký počet seniorů.

Agresor a nepozorný řidič za volant nepatří

Podle policie roste na českých silnicích agresivita. „Řidiči musí dodržovat základní premisu dopravního provozu - a to chovat se ohleduplně a ukázněně, ať už jsem chodec nebo cyklista. To se z našich cest vytrácí. Vidíme zbytečné vytrubování. Také různé gestikulace a posunky - to už jsou otázky i na psychology. Protože mohou řidiči zbytečně vyvolávat agresivitu,“ řekl Zlý Blesk Zprávám.

Právě na nedodržování předpisů a především na nepozornost řidičů se bude policie v budoucnosti nejvíce zaměřovat, a to i v souvislosti s častým užíváním mobilních telefonů, nebo s využíváním nových technologií, které automobil dnes nabízí.

České silnice už si několik životů vyžádaly i v letošním roce. V Havířově chodec zahynul při přebíhání silnice. Ve středu 8. ledna zase zaplatil životem člověk na Táborsku.

Mladá dívka pak zahynula na Domažlicku. Objevilo se i děsivé video z pražského Jižního Města, kde došlo k nehodě dvou dopravních autobusů.

