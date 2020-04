Zpět

na

Od brutální vraždy Lukáše (†22) na jižní Moravě v lednu 2015 uplynulo více než pět let. Bezcitné vrahy policie dopadla nyní! Dvojice mužů ve věku 42 a 46 let, kteří jsou z činu podezřelí, skončila v poutech. Soud je poslal do vazby.