Paní doktorko, dětský vrah z Kmetiněvsi je po šesti letech ve vězení opět na svobodě. Za vraždu, které se dopustil jako dítě, nebyl nikdy potrestán. Může svůj čin zopakovat?

Jednoznačně nesmí zůstat bez kontroly, měl by mít ochrannou sexuologickou léčbu, jinak je samozřejmě společenský velmi nebezpečný. Musí se léčit, protože s největší pravděpodobností nemá provedenu kastraci. Měl by brát lék (LHRH analog), který brání tvorbě pohlavních hormonů. Svými účinky se preparát vyrovná kastraci.

Hladina hormonu testosteronu, který je, volně řečeno, takovým benzinem do deviantního motoru, se tak sníží na nulu. A zmizí ono puzení k deviantním sklonům. Hned po kastraci je to nejúčinnější lék, kterým je možné snížit pravděpodobnost recidivy u takových pacientů. Dětský vrah z Kmetiněvsi jde na svobodu! Nekrofilní sadista ubodal a znásilnil Barborku (†13)

Jak často se tyto léky berou?

Některé jiné, které jsou ale daleko méně účinné, se musí injekčně aplikovat minimálně jednou za deset dní a tady je riziko, že se pacient nedostaví, což je docela časté. Je pak velmi pravděpodobné, že dříve nebo později něco spáchá. U léku, který jsem zmiňovala v předchozí otázce, se nám osvědčila aplikace jednou za dva a půl měsíce. Všimli jsme si totiž, že těsně před vypršením doporučovaného tříměsíčního intervalu se u pacientů objevily známky počínajícího sexuálního neklidu.

Je šance, že u kmetiněvského vraha tato agresivita s věkem poklesne?

Kdepak, ze své zkušenosti vím, že to bude trvat skoro až do smrti, věkem se to měnit nebude. I jako šedesátiletý, sedmdesátiletý může útočit. Tam, kde se to nejméně čeká, tam se to obvykle stane. Bylo by ideální, kdyby se o kastraci přihlásil sám, dobrovolně.

Znalkyně z oboru sexuologie a psychiatrie Želmíra Herrová | archiv Blesku

Odborný sexuologický dohled je tedy v jeho případě nevyhnutelný…

Rozhodně. Sexuolog by měl sledovat jeho sexuální život, představy, fantazie, myšlenky i vlastní realizaci sexuality. Může mít klidně i normální partnerku a s ní konvenční pohlavní styky bez agrese a ona o ničem nemusí mít ani tušení. Jemu tento normální způsob realizace sexuality ale nevyhovuje, i když je ho schopen a umí se mu podřídit.

Takže běžný vztah s ženou mu stačit nebude?

Na tom, jestli má, nebo nemá partnerku, vůbec nezáleží. Cíleně není možné si myslet, že když má družku, tak mu to bude stačit. Právě naopak, to je na tuto problematiku jen takový falešný flastr. Takový agresor využije první příležitost a opět přepadne nějakou ženu. Tři mrtví na koleji Kajetánka: „Neblázněte už! Všechno se dá řešit,“ vzkázala studentům vedoucí koleje

Jak tato agrese vzniká?

V normálním vztahu máme fázi, kdy se nám někdo zalíbí, pak si ho namlouváme, naléháme, dále navazuje fáze pregenitální, tedy první doteky, to všechno spojené s pocity štěstí, a až pak je fáze koitální, tedy soulož. Agresoři to mají rozrušené, fáze koitální nenavazuje na tu pregenitální. Nemají plynulý přechod, takže když se jim velice rychle aktivuje sexualita, chtějí hned souložit a od toho se pak odvíjí jejich agresivita. Takže když ženu fackují, mlátí kamenem do hlavy nebo jí vyhrožují s nožem, zajišťují si, že se u ženy nerozvine nic z předchozích fází. Odborně tomu říkáme akcentace antierotického kontextu.

Nekrofilní vrah R.P., který v Kmetiněvsi zabil Barunku, ale nikdy nebyl kvůli nezletilosti za svůj brutální a nechutný čin potrestán. | Blesk.cz - Petr Novotný

Proto často dochází k znásilnění žen v souvislosti s tím, že jsou nejdříve přepadeny a útočník jim třeba chce vyrvat kabelku?

Přesně tak, u agresora nejde čistě o loupež, dříve nebo později, v tom momentě, kdy se loupež děje, tak ten muž chce souložit. Velmi často je zkrátka loupež ženské kabelky doprovázená sexuálním napadením, touhou po znásilnění.

Co všechno může agresora k napadení vyprovokovat?

Jsou to vnitřní a vnější faktory. Z těch vnitřních třeba stres. Agresor zažívá něco, co v něm vyvolává negativní pocity, trpí nouzí a podobně. Nebo třeba fakt, že nerealizuje svou deviantní sexualitu. Sexuální agresivita se dá kompenzovat, jen je třeba vědět jak, a dělat to cíleně. Vliv má i užití alkoholu, marihuany nebo třeba pervitinu, což jsou látky, které sexualitu velmi rychle aktivují.

A z vnějších faktorů?

Jsou to zrakové i sluchové podněty. Třeba když v noci agresor jen slyší klapat po dlažbě ženské podpatky…