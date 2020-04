Její dcera by před čtyřmi dny oslavila třicáté narozeniny, místo toho ale Zlatica Kušnírová musela k soudu s vrahem, který jí milovanou Martinu sebral společně s jejím snoubencem a investigativním novinářem Jánem Kuciakem. I proto si přála nejvyšší možný trest a rozsudek 23 let za mřížemi pro Miroslava Marčeka ji rozčílil.

„Jsem naštvaná a vůbec nejsem spokojená. Měl dostat doživotí, vždyť nám sebral to nejdražší a nejcennější, a to naše děti,“ nechala se slyšet Kušnírová krátce po skončení soudního slyšení. „Možná to mnozí nepochopí, ale mluvím z pozice matky. Jsem velmi zklamaná. Už u Zoltána Andruskóa to pro mě bylo velmi těžko akceptovatelné, ale přeci jen on spolupracoval,“ doplnila žena.

I pro Andruskóa by si ovšem přála pětadvacet let odnětí svobody namísto daných patnácti. „Policii ale velmi pomohl. A byl v tom i jinak zainteresovaný a měl menší účast na tom činu. Ale i tak s tím mám problém. V případě Marčeka to je jiné. I kdyby dostal 25 let, už má něco odsezené, bude se slušně chovat, a ještě se dostane na svobodu dříve a naše děti jsou mezitím v hrobě. Měl být výstrahou a místo toho ještě dostal úlevu. Zdůrazňuji, že jsem velmi rozčílená,“ řekla Kušnírová.

O něco umírněnější byl krátce po slyšení otec zavražděného novináře Jána Kuciaka. I on ale čekal vyšší trest. „Tím, že Marček vypovídal a přiznal se, asi by tam měl mít nějakou polehčující okolnost. I tak jsem ale počítal, že dostane 25 let. Doživotí jsem ale nepředpokládal, když spolupracoval,“ řekl slovenskému portálu Pravda Jozef Kuciak.

Jak ale Jozef Kuciak doplnil, hlavní pro něj zůstává fakt, že se konečně situace pohnula dopředu a vrah jeho milovaného syna půjde za mříže. Pevně ale věří, že se spravedlnosti dočkají i ostatní. „Hlavním viníkem je ten, kdo si dovolil tu vraždu objednat. V tom se se mnou shodne každý,“ uvedl Kuciak. K vrahovi jeho syna prý necítí nic, ani hněv.

„Během procesu z úst psychologů a psychiatrů zaznělo, co jsme už věděli, že je to typ člověka, který chladnokrevně jedná na základě rozkazu. Vnímám to tak, že v celé záležitosti sloužil jako stroj. Hněv chovám jen vůči tomu, kdo to celé objednal,“ dodal Jozef Kuciak, přičemž patrně narážel na podnikatele Mariána Kočnera, který je považován za osnovatele celého plánu, protože se mu nelíbily Kuciakovy články o jeho osobě a podnikání.