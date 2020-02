Dva roky od vraždy Kuciaka a jeho snoubenky: Krvavá scéna, kterou nezapomenu, popsala máma oběti

Přišlo to jako rána z čistého nebe. Investigativní novinář Ján Kuciak, i přes své mládí oceňovaný expert na hospodářskou trestnou činnost a velké podvody, byl mrtvý a s ním i jeho snoubenka, archeoložka Martina Kušnírová. Oba našli v jejich společném domě v obci Vel'ká Mača s průstřely v hlavě. O výročí informovala slovenská média, včetně portálu Nový Čas, který shrnul klíčové momenty celého případu.

Policii i veřejnosti bylo téměř okamžitě jasné, že vražda měla umlčet nepohodlného muže, který psal třeba o podvodných italských podnikatelích, prorůstání nelegálního byznysu a politiky a dalších ožehavých tématech.

Vražda na Slovensku rozpoutala řadu masových protestů, snad největších od listopadu 1989. Novináři dostávali policejní ochrany, vláda slibovala za informace k dopadení vraha milion eur a politici, v čele se slovenským premiérem Robertem Ficem, byli pod obřím tlakem veřejnosti. Svůj mandát nejprve složil ministr vnitra Robert Kaliňák a posléze rezignoval i premiér Fico.

Policie pak postupem času rozkryla složité vztahy mezi obžalovanými a i díky doznání některých z nich uvedla, že Kočner údajně vraždu objednal, Alena Zs. ji prý zprostředkovala, Andruskó rovněž, a vykonala ji dvojice Tomáš Sz. a Miroslav Marček. Právě druhý zmíněný se k ní také přiznal, společně s Andruskem, který uzavřel se soudem dohodu o vině a trestu, byl pravomocně odsouzen na 15 let za mřížemi a nadále funguje jako korunní svědek celého případu. Soudní proces stále probíhá, ostatní obvinění svůj podíl na vraždě popírají.

Nejhůře nesli smrt Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové pochopitelně jejich nejbližší, tedy rodiče. Nejvýrazněji z nich pak vystupovala matka mladé archeoložky Zlatica Kušnírová. Po dobu vyšetřování, po něm i během soudu se nebála mluvit s novináři o tom, jak ona vidí celý případ, a mnohdy nešetřila ostrými slovy. Jak uvedl Portál Plus Jeden Deň, i po dvou letech jsou její emoce ohledně smrti dcery hodně silné.

„Dívat se v márnici na tělo vlastního dítěte, které má prostřelenou hlavu, zlomený nos a všude krev, to je něco tak nepředstavitelně hrozného,“ popsala pro server Plus Jeden Deň s odstupem času žena, která během práce policie netrpělivě čekala na další zprávy, mnohdy šokující. „To vše, co vyplynulo z konverzace Kočnera na síti Threema. Je hrozné číst, jak se ten člověk dokázal vysmívat našim mrtvým dětem. Vysmíval se jim, ani po smrti jim nedal pokoj. Těžké momenty pro mě byly i u soudu v Pezinku, kde jsem se musela poprvé podívat do očí obžalovaným z vraždy,“ doplnila statečná žena.

Slovensko se podle ní od té doby hodně změnilo. Myslí si však, že to není dost. „Není to všechno, co vyplynulo na povrch. Změny, které nastaly, nejsou dostatečné. Musí se prošetřit všechny kauzy, na kterých Janko pracoval,“ dodala s tím, že neuplyne den, kdy by si na milovanou dceru a jejího snoubence nevzpomněla. „Stále myslím na to, co by bylo, kdyby tu s námi byli. Co by na současnou situaci asi řekli,“ popsala pro Plus Jeden Deň Kušnírová.